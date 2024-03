'Čuvam popis svih muškaraca s kojima sam spavala. To me naučilo važnu životnu lekciju'

Kako bi shvatila što njezini muškarci imaju zajedničko te kako bi znala gdje je i s kime bila, Britanka Almara Abgarian duže je vrijeme zapisivala razne detalje o avanturama.

Foto: Dreamstime

- Prije nekoliko tjedana sam čistila neke kutije te sam naletjela na zgužvani komad papira - na njemu je moja stara seks lista. Iako nema detalja, popis je sadržavao imena, kojih sam se mogla sjetiti, svake muške osobe s kojom sam bila, kao i državu u kojoj smo to radili - navodi Almara.

Neki su pored imena imali 'posebne napomene' poput 'Ragbijaš' ili 'velški tip'. Ističe da joj je bilo drago da je pronašla tu listu, sve skupa vratilo joj je dobra sjećanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

- To je nešto što sam radila godinama, pokušavala sam se sjetiti s kime sam bila, a onda sam ipak napravila listu kako ne bih zaboravila. Naime, kad sam bila u avionu i zaboravila skinuti s film neta ili ponijeti knjigu, zabavljala sam se sat vremena nabrajajući muškarce s kojima sam spavala - otkriva.

Prisjećati se svojih avantura svakako je zabavnije od čitanja uputa za sigurnost, naglasila je.

- Kad sam bila mlađa bilo mi je bitno kako drugi ljudi gledaju na to da sam spavala s puno muškaraca, brinula sam se o tome što moj veliki broj seksualnih partnera govori o meni, naročito kad se nisam mogla sjetiti svih imena - ističe.

Tako da je odlučila zapisivati, kako više ne bi zaboravljala.

Iako joj je neko vrijeme bilo neugodno, sada je ipak ponosna na to što je imala prilično bogati seksualni život.

- Sjećam se godine koju sam provela u Australiji, imala sam 20-tak godina. Moram priznati da mi je u tih 12 mjeseci popis poprilično porastao. Naravno, muškarci su bili zgodni, preplanuli i imali šarmantan naglasak. To se naprosto moralo dogoditi - otkrila je.

Također je uživala u društvu muškaraca, ali i nekoliko žena u svingerskim odmaralištima, seks klubovima te na otvorenom.

- Naravno, i ja sam imala sušnih razdoblja, poput ljeta kada sam živjela u New Yorku. Zamišljala sam da će tu biti pregršt seksa, ali broj se jedva pomaknuo - prisjeća se.

Foto: 123RF

Ističe da se najviše sjeća osjećaja koji je imala s partnerom, više nego detaljnih stvari koje su radili.

- Svako ime predstavlja posebno razdoblje u mom životu i kad ponovno vidim popis, prisjetim se kako sam se nekoć osjećala mlado i bezbrižno. Također, sjećam se kad sam otkrila da seks može biti i moj užitak, a ne samo partnerov - ispričala je.

Sjetila se i vremena kad se znala s nekim tješiti, nakon prekida.

- Tješila sam se s nekim drugim, nakon što mi je bilo slomljeno srce, no to nije dobra ideja, barem ne za mene - navodi.

Smatra da joj taj popis ujedno služi kao životna lekcija i sprječava je da čini iste pogreške te da prihvati kako nitko nije savršen.

- Pregled mog seksualnog života pomaže mi da shvatim tko sam bila tada i tko sam sada. Međutim, postoji nekoliko stvari koje bih preporučila ako vodite ili razmišljate o pisanju vlastitog popisa - navodi.

Prvo odaberite sigurno mjesto. Nemojte držati ovu vrstu informacija na računalu ili zajedničkom disku. Ako želite dodatnu sigurnost, zaštitite dokument lozinkom.

- Drugo, vodite popis samo ako vam se sviđa, jer ako je poput kazne, to nije dobro. Konačno, ne morate nikome reći ako to ne želite, naročito ako ste zapisali i brdo privatnih informacija o tim ljudima - kaže.

Što se nje tiče, sada joj bilježenje imena muškaraca nije toliko važno kao nekada.

- Prošla sam i kroz negativna iskustva, no pamtim samo ona dobra, a da ih ne moram zapisivati. Umjesto toga, zadržala sam listu jer me sada sve to skupa nasmijava. No, možda ću ga uskoro ponovno pregledati, samo da vidim koliko su se stvari promijenile - izjavila je Almara za Metro.