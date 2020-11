Cvijet iskrenosti: Ciklame vole hladniju sobu i sjeverni prozor

Da bi ove osjetljive biljke preživjele cijele godine u zatvorenom prostoru treba znati što im posebno smeta. Temperatura iznad 15 stupnjeva može im štetiti pa ih radije prebacite na mjesto koje se ne grije

<p>Ciklame ne podnose pregrijane prostorije sa suhim zrakom. Najbolje ih je držati u prostorima koji se ne griju, u kojima je temperatura od 10 do 15 stupnjeva.</p><p>Treba im puno svjetla, ali ne i izravnog sunca. Idealan je istočni ili sjeverni položaj. Dobro njegovana ciklama može cvjetati sve do ožujka.</p><p>Za to vrijeme treba otkidati ocvale cvjetove. Za vrijeme cvatnje potrebna je redovita prihrana jedanput tjedno. Prirodno prestaju s rastom u proljeće, pa treba smanjiti zalijevanje. Potrebno joj je razdoblje mirovanja od oko mjesec dana, dok se listovi ne posuše.</p><p>Kada prođe opasnost od mraza, otprilike u svibnju, može se staviti u vrt, balkon i ne zalijevati do sredine ljeta. Kad počne razvijate nove listove, gomolj treba presaditi i držati na svježem i svjetlom mjestu uz redovito zalijevanje. Prije mraza potrebno ju je skloniti u negrijanu prostoriju.</p><p>Za ciklamu kažu da je cvijet iskrenosti. Dobro ju je imati u domu jer "poravnava račune" i izglađuje nesporazume.</p>