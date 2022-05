Cvijet otkriva osobnost: Volite li više ruže, tulipane ili ljiljane?

Neke ljude privlači elegantni buket crvenih ruža, dok druge očarava cvjetanje suncokreta i ljiljana. Ako ste se ikad zapitali zašto vas privlači određena vrsta cvijeća, možda imamo odgovor za vas. Ako postoji cvijet kojeg odmah poželite ubrati čim ga vidite, onda možda on sadrži i ključ vaše skrivene osobnosti. Svi mi imamo vrstu cvijeta koju volimo, a on može odati jedinstvenu perspektivu našim osobinama. Ako želite znati svoj cvjetni tip ličnosti, sve što trebate učiniti je odabrati omiljeni cvijet od četiri nabrojanih i vidjeti što on znači za vas.

Suncokret

Postoji razlog zašto je buket suncokreta dovoljan da nekoga razveseli nakon lošeg dana. Sjajan poput sunčeve svjetlosti, ovaj cvijet odaje pozitivnost i sreću. Ako ste odabrali suncokret, najvjerojatnije ste poznati kao 'sunčevo svjetlo' u vašem društvu. Imate urođenu kvalitetu podizanja atmosfere i širenja sreće već samim vašim prisustvom. Dakle, bez obzira kuda idete, nikada niste bez prijatelja ili ljudi s kojima biste razgovarali. Imate zarazan osmijeh i poznato je da se dobro snalazite u lošim situacijama. Također ste odani ljudima koje volite i učinit ćete sve samo da njima bude dobro.

Tulipan

Ljubitelji tulipana često su najslađi u društvu i divi im se većina ljudi oko njih. Ako ste ljubitelj tulipana, to može značiti da ste promišljena osoba i često ste spremni pomoći čak i potpunim strancima u nevolji. Možda ste i malo sramežljivi te vam treba vremena da se otvorite i osjećate ugodno s nekim. Međutim, kada vas ljudi upoznaju, teško će vas zaboraviti. Oko sebe imate mali broj ljudi zbog svoje sramežljive prirode. Obraćate pažnju na detaljie i tražite savršenstvo i red u svemu oko vas.

Ljiljan

Ako su ljiljani cvijeće po vašem izboru, nesumnjivo je da ste glavni u društvu. Vi ste onaj kome se obraćaju kada imaju problem, a vi ste više nego sretni kada im možete pomoći. Ljubazni ste i dajete možda puno više nego što je potrebno. Često vas zbog vaše nevinosti i naivnosti ljudi mogu i iskorištavati. Međutim, to vas ne sprječava da i dalje širite dobrotu. Također volite jednostavnost. Ne volite se hvaliti svojim postignućima i osoba ste koja ne voli privlačiti previše pažnje na sebe.

Ruža

Ljudi koji vole ruže su nevjerojatno strastvene osobe. Oni su savršena ravnoteža između srca i mozga, što je u današnjem svijetu zaista rijetko pronaći. Skloni su staviti svoju obitelj na prvo mjesto u svakoj situaciji i učinit ćete sve što je potrebno da ih usreće.

Njihov osobni stil je graciozan, jer se drže podalje od upečatljivih stvari i mijenjanja trendova. Budući da su nevjerojatno romantični, ljubitelji ruža nastoje usrećiti svog partnera i stvari u vezi održavati 'začinjenima'. No, ipak se drže se na distanci jedno vrijeme sve dok nisu u potpunosti sigurni u nečije namjere, piše Times of India.

