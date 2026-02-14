Zagrebački Tulip Studio je boutique cvjetni studio koji se profilirao kao showroom, s fokusom na moderan floristički dizajn i projekte koji nadilaze 'samo buket'
Cvjećari više ne prodaju samo bukete: Valentinovo otkriva kako se promijenila struka
Dok su nekad muškarci na Valentinovo u zadnji tren ulazili u kvartovsku cvjećarnicu i tražili 'nešto crveno', danas sve češće dolaze po savjet, iskustvo i buket koji ima priču. Cvjećarstvo se posljednjih godina promijenilo gotovo jednako kao i navike kupaca.
Klasične cvjećarnice, kakve su nekad dominirale kvartovima, sve češće zamjenjuju kreativni studiji koji nude dizajn, uređenje prostora, evente i cjelovita vizualna rješenja. Umjesto brzinske kupnje buketa, naglasak se sve više stavlja na iskustvo i osobni pristup.
Jedna od obrtnica koja predstavlja taj novi val je Lana Bašić, vlasnica cvjetnog studija Tulip u prilazu Gjure Deželića 8. Zagrebački Tulip Studio je boutique cvjetni studio koji se profilirao kao showroom, s fokusom na moderan floristički dizajn i projekte koji nadilaze 'samo buket'. Uoči Valentinova, najintenzivnijeg razdoblja za cvjećare, Lana organizira pop-up druženje pod nazivom Love Week, no iza toga stoji šira priča o promjeni same struke.
- Love Week nije samo kupovina buketa, nego prilika da ljudi uspore i dožive prostor i cvijeće. Htjela sam da dolazak po cvijeće postane mali ritual, da ljudi osjete mirise, teksture, razgovaraju s nama, možda popiju kavu ili matchu. Ljubav je emocija i željela sam da se tako i doživi, ne samo 'odradi' - kaže Lana.
Cvjećari danas rade puno više od prodaje buketa
Današnji cvjećari često su i dizajneri prostora, scenografi i organizatori vizualnog identiteta događanja. Osim prodaje cvijeća, rade uređenja interijera, vjenčanja, poslovne evente i editorijale.
Takav posao zahtijeva detaljno planiranje, ali i veliku dozu improvizacije.
- Sve je precizno isplanirano: moodboard, paleta boja, tip cvijeća, konstrukcije. Ali uvijek ostavljam prostor za intuiciju. Kad dođete na lokaciju, svjetlo je drugačije i prostor diše drugačije nego na papiru. Rekla bih da je 70 posto plan, a 30 posto osjećaj u prostoru -objašnjava.
Dodaje da je u takvom poslu ključan tim, posebno u razdobljima poput Valentinova.
“Valentinovom se zapravo intenzivno bavimo već u prosincu. Kad dođe veljača, kreativni dio je već postavljen i mogu se posvetiti izvedbi. Ključ je u timu. Kada postoji povjerenje i dobra energija, nema kaosa, samo fokus.”
Iako bi mnogi pomislili da su veliki eventi najzahtjevniji, Bašić kaže da je privatni prostor često veći izazov.
- U domu ulazite u nečiji osobni svijet, energiju i navike. Tamo morate biti suptilni i poštovati identitet prostora. Event lokacija je prazna, logistički zahtjevna, ali kreativno oslobađajuća - pojašnjava Lana.
Društvene mreže postale su glavni izlog cvjećara
Nekad su glavna reklama cvjećarnica bili izlog i preporuka susjeda, a danas ključnu ulogu imaju društvene mreže i vizualne kampanje. Upravo za Valentinovo, kada je konkurencija najveća, cvjećari sve češće osmišljavaju kreativne koncepte kako bi privukli pažnju publike. Tako je i Lana Bašić ove godine pokrenula kampanju u kojoj su, umjesto klasičnih romantičnih motiva, u glavnim ulogama muškarci s buketima. Na društvenim mrežama pojavili su se tako glazbenik i model Vlaho Arbulić, model i poduzetnik Sandy Bogovac, te predstavnik mlađe generacije Anthony Ćurić. Kampanja je privukla pozornost jer razbija stereotip o “obaveznom” buketu i cvijeće prikazuje kao osobni i samouvjeren znak pažnje, što pokazuje koliko su danas digitalna promocija i vizualni identitet postali važan dio obrtničkog posla.
Valentinovo i dalje najjači dan u godini
Unatoč promjenama u struci, Valentinovo i dalje ostaje najintenzivniji dan za cvjećare. No i tu se, kaže, mijenjaju navike kupaca.
- Jedno pravilo za Valentinovo? Ne birajte ono što je sigurno. Birajte ono što je osobno - poručuje.
Upravo takav pristup, gdje se naglasak stavlja na doživljaj, dizajn i osobni pečat, sve više definira suvremeno cvjećarstvo. Obrtnici poput Lane Bašić pokazuju kako se tradicionalno zanimanje može razvijati u kreativnu i suvremenu profesiju, a Valentinovo je samo jedan od trenutaka kada se to najviše vidi.
