Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas, ističe Ivana Perić, riječka dopisnica HRT-a, koja je prošla impresivnu transformaciju i okrenula novu stranicu u životu
Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: Ovo su recepti uz koje to možete postići i vi!
Ivanu Perić, prepoznatljivo lice emisije "Dobro jutro, Hrvatska", posljednjih mjeseci javnost ne prati samo zbog priloga iz Rijeke i okolice. U fokusu je i zbog impresivne osobne transformacije - u godinu i pol izgubila je čak 47 kilograma. No iza te brojke stoji puno više od dijete i discipline. Stoji iscrpljujuća višegodišnja borba sa zdravljem, pogrešnim navikama, strahom i - konačno - osvještavanjem. Upravo zato njezina transformacija nije priča o estetskoj promjeni, već povratku osnovnim životnim funkcijama i učenju kako se pravilno odnositi prema sebi.
