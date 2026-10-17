Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JESENSKO IZDANJE

FOTO Cvjetni spektakl u Daruvaru: Izlagači, gulaš i humanitarna akcija za oboljele

Na 22. Daruvarskom cvjetnom sajmu predstavila su se 54 izlagača, među njima 19 cvjećara, a uz bogatu ponudu organizirani su radionice, glazba, sadržaji za djecu i prikupljanje sredstava za prijevoz onkoloških bolesnika
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Daruvar: Sadržajan 22. daruvarski cvjetni sajam imao je humanitarno obilježje za Ligu protiv raka
U ambijentu Julijevog parka Daruvarskih toplica održan je 22. Daruvarski cvjetni sajam, koji je okupio 54 izlagača iz različitih dijelova Hrvatske. Posjetitelje je dočekala bogata ponuda cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica, domaćih proizvoda i rukotvorina. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/36
U ambijentu Julijevog parka Daruvarskih toplica održan je 22. Daruvarski cvjetni sajam, koji je okupio 54 izlagača iz različitih dijelova Hrvatske. Posjetitelje je dočekala bogata ponuda cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica, domaćih proizvoda i rukotvorina. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026