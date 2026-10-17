FOTO Cvjetni spektakl u Daruvaru: Izlagači, gulaš i humanitarna akcija za oboljele

Na 22. Daruvarskom cvjetnom sajmu predstavila su se 54 izlagača, među njima 19 cvjećara, a uz bogatu ponudu organizirani su radionice, glazba, sadržaji za djecu i prikupljanje sredstava za prijevoz onkoloških bolesnika
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U ambijentu Julijevog parka Daruvarskih toplica održan je 22. Daruvarski cvjetni sajam, koji je okupio 54 izlagača iz različitih dijelova Hrvatske. Posjetitelje je dočekala bogata ponuda cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica, domaćih proizvoda i rukotvorina.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U ambijentu Julijevog parka Daruvarskih toplica održan je 22. Daruvarski cvjetni sajam, koji je okupio 54 izlagača iz različitih dijelova Hrvatske. Posjetitelje je dočekala bogata ponuda cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica, domaćih proizvoda i rukotvorina. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U ambijentu Julijevog parka Daruvarskih toplica održan je 22. Daruvarski cvjetni sajam, koji je okupio 54 izlagača iz različitih dijelova Hrvatske. Posjetitelje je dočekala bogata ponuda cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica, domaćih proizvoda i rukotvorina.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebno su se istaknuli cvjećari, njih 19, s ponudom ukrasnog i sobnog bilja, sadnica voća i začinskog bilja, sukulenata, trajnica, lavande, ukrasnog drveća i grmova te cvjetnih aranžmana.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Sajam je imao i važno humanitarno obilježje. Udruga Liga protiv raka Daruvar prikupljala je sredstva za prijevoz onkoloških bolesnika u Zagreb.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
- Ove godine ponovno imamo velik broj izlagača iz različitih krajeva Hrvatske koji posjetiteljima nude ono najbolje što imaju, od domaćih delicija do rukotvorina - istaknula je Ivana Plažanin Vuković, direktorica Turističke zajednice Daruvar-Papuk.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Uz prodajne štandove organizirani su radionice, prezentacije udruga i škola tehničke kulture, oslikavanje lica za najmlađe te glazbeni program dua Frekvencija 0. Dodatnu atrakciju činile su cvjetne instalacije djelatnika hortikulture Daruvarskih toplica.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Za gastronomsku ponudu pobrinuo se restoran Terasa, koji je za posjetitelje pripremio juneći gulaš, dizane knedle i salatu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Daruvarski cvjetni sajam održava se dvaput godišnje, a organiziraju ga Turistička zajednica Daruvar-Papuk, Grad Daruvar i Daruvarske toplice.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL