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Osam znakova da nešto nije u redu s plućima: Nemojte zanemarivati ove simptome

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 4 min
Osam znakova da nešto nije u redu s plućima: Nemojte zanemarivati ove simptome
Foto: thinkstock
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Bolesti pluća mogu se razvijati postupno, a prve simptome često pripisujemo umoru ili slabijoj kondiciji. Ipak, određene promjene ne treba zanemarivati. Saznajte na koje znakove treba obratiti pozornost i kada posjetiti liječnika.

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Bolesti pluća mogu se razvijati postupno, a prvi simptomi ponekad su toliko blagi da ih je lako pripisati starenju, slabijoj kondiciji ili umoru. Ipak, promjene poput otežanog disanja, dugotrajnog kašlja ili neobjašnjivog gubitka kilograma ne bi trebalo zanemarivati jer mogu upućivati na ozbiljnije zdravstvene probleme, uključujući bolesti pluća i rak pluća.

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Prema upozorenjima australske zaklade Lung Foundation Australia, važno je prepoznati rane znakove i na vrijeme potražiti liječničku pomoć. Pravodobno otkrivanje bolesti može omogućiti raniji početak liječenja i smanjiti rizik od ozbiljnih komplikacija. 

1. Otežano disanje

Zadihanost nakon trčanja, penjanja uz stepenice ili intenzivnije tjelesne aktivnosti može biti sasvim normalna. No, ako primijetite da ostajete bez daha tijekom uobičajenih svakodnevnih aktivnosti ili se zadišete više nego inače, važno je obratiti se liječniku.

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Otežano disanje čest je simptom različitih bolesti pluća, a ne treba ga automatski pripisivati starenju, višku kilograma ili nedostatku kondicije.

2. Dugotrajan kašalj

Kašalj koji traje dulje od tri tjedna može biti znak bolesti pluća i jedan je od simptoma koji zahtijevaju dodatnu pozornost. Može biti suh ili praćen iskašljavanjem sluzi, a ponekad ometa san i uzrokuje iscrpljenost. Posebno je važno javiti se liječniku ako iskašljavate žutu ili zelenu sluz, primijetite krv ili se kašalj ne povlači.

Foto: 123RF

3. Neobjašnjiv gubitak kilograma

Ako gubite kilograme bez promjene prehrane, povećane tjelesne aktivnosti ili namjernog pokušaja mršavljenja, nemojte zanemariti tu promjenu. Neočekivani gubitak tjelesne težine može pratiti različita zdravstvena stanja, uključujući i ozbiljnije bolesti. Razgovor s liječnikom posebno je važan ako se mršavljenje nastavlja ili se pojavljuje uz druge neuobičajene simptome.

Foto: Andrey Popov

4. Stalan umor i iscrpljenost

Umor koji ne prolazi ni nakon dovoljno sna može biti više od posljedice napornog dana. Kod bolesti pluća iscrpljenost može biti toliko izražena da otežava svakodnevne aktivnosti poput tuširanja, pripreme obroka ili obavljanja kućanskih poslova. Može utjecati i na koncentraciju, pamćenje te raspoloženje, stoga je važno obratiti se liječniku ako takvo stanje traje ili se pogoršava.

Foto: 123RF

5. Zviždanje pri disanju

Zviždanje pri disanju prepoznaje se po visokom, piskutavom zvuku koji je najčešće izraženiji tijekom izdisaja. Može se pojaviti kod astme, kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), ali i tijekom respiratornih infekcija.

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Takav zvuk može značiti da je protok zraka kroz dišne putove otežan zbog njihova suženja ili začepljenja, pa ga ne treba zanemarivati čak ni kada je blag.

6. Česte infekcije dišnog sustava

Infekcije koje zahvaćaju pluća i dišne putove, poput bronhitisa i upale pluća, mogu uzrokovati oticanje dišnih putova i pojačano stvaranje sluzi, zbog čega disanje postaje otežano.

Foto: 123RF

Najčešće ih uzrokuju bakterije i virusi, a rjeđe gljivice. Ako se infekcije ponavljaju ili simptomi ne prolaze očekivanim tijekom, preporučuje se razgovor s liječnikom kako bi se utvrdio mogući uzrok.

7. Pojačano stvaranje sluzi

Sluz je prirodni dio obrambenog sustava dišnih putova, no promjene u njezinoj količini i izgledu mogu upozoravati na problem. Ako češće iskašljavate sluz ili primijetite da je postala gušća, to može biti povezano s nadražajem, upalom ili infekcijom dišnih putova. Ako se takve promjene nastavljaju, važno je liječniku opisati koliko često iskašljavate te kakve su boja i gustoća sluzi.

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8. Iskašljavanje krvi

Pojava krvi u iskašljaju, čak i u obliku sitnih tragova pomiješanih sa sluzi, znak je koji zahtijeva hitnu liječničku procjenu. Krv može potjecati iz pluća ili gornjih dišnih putova, a ponekad je pomiješana sa zrakom i sluzi pa izgleda pjenušavo. Ako iskašljavate veću količinu krvi, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

9. Dugotrajna bol u prsima

Bol u prsima može imati različite uzroke, od srčanih bolesti do problema s plućima. Posebnu pozornost zahtijeva bol koja traje dulje vrijeme, pogoršava se ili postaje izraženija pri dubokom udahu i kašljanju. Bol u prsima ne treba samostalno povezivati s određenom bolešću, nego je važno potražiti liječničku procjenu.

Kada se treba javiti liječniku?

Liječnički pregled preporučuje se ako imate otežano disanje, bol pri disanju, temperaturu od 38 stupnjeva ili višu, iskašljavate veću količinu sluzi, osobito žute ili zelene boje, ili primijetite krv u iskašljaju. Nemojte čekati ako se simptomi pogoršavaju ili ne pokazuju znakove poboljšanja.

Foto: 123RF

Na pregledu će liječnik razgovarati s vama o simptomima, njihovu trajanju i promjenama koje ste primijetili. Ovisno o nalazu i čimbenicima rizika, može preporučiti dodatne pretrage, poput spirometrije, rendgenske snimke prsnog koša ili CT-a visoke rezolucije.

Važno je zapamtiti da navedeni simptomi ne znače nužno da imate bolest pluća, ali njihov uzrok treba provjeriti. Posebno je važno reagirati na nove, dugotrajne ili pogoršavajuće tegobe umjesto da ih pripisujete starenju ili slabijoj kondiciji. 

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