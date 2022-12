Da je 2022. godina modna boja, bila bi to - ekspresivna fuksija

Moda mijenja raspoloženje i potiče nas na kreativnu igru, a pravi primjer takve odlične atmosfere je snažna roza, koja je definitivno obilježila godinu na izmaku. Jedan od onih koji je za to zaslužan je talijanski dizajner Pierpaolo Piccioli, koji je ovoj godini namijenio snažnu rozu i tako je i bilo. Modna je publika kreativnog direktora talijanske modne kuće Valentino poslušala, kao i mnoge slavne dame koje su spremno odjenule njegov saten i perje i predstavile svoj ludi stil.

Ovdje se dešava još jedna igra, a to je ona monokromatska, što je dosta upečatljivo - uglavnom su tonovi koje nosimo od glave do pete nešto smireniji, decentni. No, ova je godina, nakon pandemije, odlučila biti snažna, pa ćemo je modno pamtiti i po ludom tonu roze.

Nakon modne piste došao je crveni tepih, na kojemu su dame zabljesnule u ovoj efektnoj nijansi. Modna kuća Valentino pokrenula je trend kreacija koje kombiniraju romantiku i eleganciju, a baza su jednostavni, voluminozni krojevi i elementi poput perja. Dobrodošla inspiracija je i barok, taj stil koji je bio sve samo ne skroman. Ovaj specifičan ton ima priču kroz povijest, a u Pantone svijetu ime joj je Fuchsia Purple.

Kroz povijest ova je ekspresivna nijansa bila moćna u rukama Else Schiaparelli, koja je 1937. godine odlučila vizualno razbiti monotoniju ženske garderobe. Povijest otkriva da se ružičasta boja nosila u drevnoj Indiji i carskoj Kini, kao i u višim slojevima europskog društva 18. stoljeća, gdje je bila simbol društvenog statusa. Naime, materijali korišteni za bojanje tako raskošne odjeće uvažani su iz skupih ekspedicija u centralnoj Aziji i Južnoj Americi.

I u umjetnosti je fuksija neodoljiva - često simbolizira mladost i romantiku. Madame de Pompadour, glavna ljubavnica Luja XV., bila je toliko oduševljena tom bojom da je francuski proizvođač porculana Sèvres stvorio nijansu posebno za nju, nazvanu Rose Pompadour, i to 1757. godine.

Nešto blaža nijansa često se u to doba povezivala s muževnošću, jer dječaci su bili odjeveni u ružičasto, a djevojčice u plavo (bebe su tradicionalno nosile bijelo, a vojska uglavnom crveno). Ova se tradicija počela mijenjati tek 1940-ih, a konačni prijelaz na ružičastu kao ženstvenu boju dogodio se 1950-ih, kada je prva dama SAD-a Mamie Eisenhower nosila ružičastu haljinu kao svoju inauguralnu haljinu, čime je roza postala damski izbor.

Jarko ružičasta je ubrzo pronašla put i do velikog platna. Marilyn Monroe nosila je snažnu pink boju u slavnom filmu Gospoda više vole plavuše' (1953.). Odjevena u svilenu haljinu bez naramenica s potpisom Williama Travilla, plavuša je pjevala 'Diamonds Are A Girl’s Best Friend' i time utjelovila jednu od najpoznatijih scena u svijetu kinematografije.

Nešto kasnije, u filmu Audrey Hepburn iz 1957. 'Smiješno lice', lik glavne urednice časopisa Maggie Prescott pjeva odu toj super boji, uzvikujući: 'Ako ona mora misliti, misli na ružičasto!'. Nadalje, tu su vrlo popularne i legendarne roze jakne iz filma 'Grease' (1978.), nosile su ih cure iz grupe Pink Ladies.

Sljedeća velika ikona roze je Lady Gaga, glazbenica koja ima poseban stil te već godinama pokazuje hrabre outfite koji su dio njezina vizualno impresivnog i inovativnog imidža. Sjećamo se njezine kreacije na Met Gala 2019. godine, koju je potpisao Brandon Maxwell. Djelovala je poput lutke, a i inače taj ton vežemo uz igračke za djecu.

Ovu je boju vratio 'u život' i Daniel Roseberry, kreativni direktor brenda Elsa Schiaparelli, nasljednik dizajnerice koja je također bila značajna u tom teatralnom stilu. Predložio je fuksiju kao dio Haute Couture revije, što je toj skupoj kategoriji dalo mladenački štih. Ima neku modernu notu ta snažna fuksija, djeluje osvježavajuće i chic, pa ako ste za nešto posebno, svakako isprobajte ovaj ludi ton u mjesecu u kojemu je sve stilski dozvoljeno. Dapače i poželjno.

