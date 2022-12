Nakon dugih 45 godina na čelu modnog carstva, Miuccia Prada odlazi u zasluženu mirovinu

Miuccia Prada, koju u modnim krugovima nazivaju La Signora, već je desetljećima legenda svijeta mode, no uskoro se povlači sa scene. Naime, najavljeno je da će 26. siječnja 2023. njezino mega carstvo, odnosno obiteljsku kompaniju koju je naslijedila 1978. godine, preuzeti drugi - na sastanku odbora toga će dana Miuccia otići sa čela tvrtke, ostat će samo u kreativnom smislu.

Poslovno, struktura se mijenja: Andrea Guerra bit će predložen za novog izvršnog direktora, dok će Lorenzo Bertelli postati predsjednik, a Paolo Zannoni, sadašnji predsjednik bit će izvršni potpredsjednik uprave Prada Spa i predsjednik Prada Holding Spa, javlja nss.

Lorenzo Bertelli je sin Miuccie i njezina supruga i poslovnog partnera Patrizia Bertellija, koji bi za par godina trebao preuzeti glavno vodstvo čitave kompanije. Legendarna dizajnerica, ali i osoba koja je postavila niz trendova kroz recentnu modnu povijest, ostat će tek kreativno u kompaniji, uz Rafa Simonsa koji je nedavno ugasio brend nakon 27 godina. Sada se Belgijanac može u potpunosti posvetiti njezinu brendu, dok ona kao 75-godišnjakinja s impresivnom karijerom planira usporiti.

Miuccia ima specifično mjesto u svijetu mode, njezin početak prije gotovo 45 godina nije bio lak, jer je preuzela relativno anonimnu obiteljsku kompaniju prtljage. No, zajedno sa suprugom Patriziom Bertellijem, s vremenom je brend pretvorila u jedno od najvećih carstava suvremene mode.

Kuću Prada osnovao je njezin otac Mario, davne 1913. godine, uz podršku brata Martina. Prozvali su se Fratelli Prada te otvorili dućan kožnate galanterije i prtljage u centru Milana. Za razliku od današnjih šefova modnih kompanija, Mario Prada je smatrao da žene ne bi trebale biti u biznisu te je spriječio ženske članove obitelji da budu dio kompanije.

No, ironično, njegov sin nije imao interesa za posao, stoga je posao morala preuzeti njegova kći Luisa. Posao je uspješno vodila sljedećih dvadeset godina. Luisina kći, odnosno Marijeva unuka Miuccia konačno je preuzela dužnost krajem sedamdesetih.

Miuccia je od samih početaka bila inovativna i suvremena, stoga je ubrzo u proizvodnju uvela ​​vodootporne ruksake od najlona Pocono. Veliku podršku dobila je od Patrizia Bertellija, kojeg je upoznala godinu prije nego što je preuzela brend. Upravo je on krenuo s ključnim savjetima već na početku, bilo je očito da se radi o odličnom poslovnom i kreativnom paru.

Bertelli je bio također ambiciozan i sposoban te se priključio brendu. Savjetovao je Pradi da ukine uvoz strane robe te krene isključivo s domaćom, kvalitetnom prtljagom i stvarima. Ubrzo je postao jasno - s Bertellijem kao poslovnim menadžerom, Miuccia je imala vremena posvetiti se dizajnu i inovaciji samih kreacija.

Predstavila je prvu vlastitu kolekciju ruksaka i torbi 1979., napravljene od čvrstog vojnog crnog najlona koji je njezin djed koristio kao presvlake za kofere. Iako u početku kolekcija nije bila veliki hit, jer ruksaci su u to doba bili namijenjeni teretani te ih žene nisu nosile kao dio dnevne garderobe, ubrzo su se stvari počele mijenjati.

Uskoro kreće širenje - 1983. otvaraju drugi butik u Galleriji Vittorio Emanuele u srcu Milana, na mjestu nekadašnjeg legendarnog dućana 'London House' koji je vodio Felice Bellini od 1870. do 1960-ih. Zatim slijede Firenca, Pariz, Madrid i New York. Jasno postaje da će Pradina kompanija postati jedna od najvećih, zahvaljujući ne samo dizajnu, već i impresivnom i ambicioznom poslovnom planu koji je osmislio upravo Patrizio.

Konačno, vrijeme je i za cipele - bilo je to 1984. godine, a godinu kasnije predstavljena je klasična mala Prada torbica, još jedan ultimativni hit. Kreacija je bila jednostavna, usred osamdesetih to je bio dosta vizionarski potez. No, dali su prednost majstorskoj izradi i kvaliteti te najavili eru luksuznih torbi.

Nakon godina suradnje, Miuccia i Bertelli su se oženili čime su kompaniji dali dodatnu stabilnost jer su je nastavili voditi zajedno. On kao mozak za novac, ona kao dizajnerska snaga. Bila je to 1987. godina, da bi godinu kasnije autorica predstavila prvu žensku kolekciju odjeće. Donijela je skladan dizajn, s uskim ramenima i spuštenim strukom, vrlo ležerno usred dekade u kojoj su ramena bila ekstremno naglašena. Modna je publika diljem svijeta ubrzo shvatila prednost njezina dizajna, bila je jednostavna i drugačija, posebna na mnogo načina.

Njezina je modna ideja u to vrijeme bila na neki način suprotna od one raskošne koja je vladala tim dobom. Smatrala je, a to smatra i danas, da je stil nešto skladno i inovativno, a ne nabrijano i nakićeno.

Dolaskom minimalizma i devedesetih, Prada postaje mega zvijezda, njezin pristup i minimalizam osvajaju svijet. Modna scena se smiruje, pojavljuje se grunge, raskoš pada u drugi plan. Osjeća se dolazak kraja milenija i linije postaju praktične. Tu Prada postaje lider, ostajući to do danas.

Prije par godina dovela je Rafa Simonsa, do onda je bila samostalno zadužena za dizajn svih linija. No, vrijeme ide, stoga je i ona odlučila usporiti. U turbulentnoj modnoj godini poput ove, očito je da se stvari uvelike mijenjaju. A i tu je taj modni karakter - promjena ne samo da je stalna, ona je i nužna.

