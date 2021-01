Brooke Dowd Sacco iz SAD-a nakon velike svađe sa suprugom 2009. godine konačno je priznala da ima problem s alkoholom i odlučila je potražiti pomoć, piše YourTango.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko treba popiti da biste imali 0,5 promila alkohola u krvi

Suprug je nakon te njezine izjave izašao iz kuće, no vratio se nekoliko sati poslije rekavši da neće tražiti razvod ukoliko zaista ne potraži pomoć zbog alkohola i destruktivnog ponašanja.

Brooke priča kako su joj trebali mjeseci da svoj problem stavi pod nadzor, a konačni rezultat je potpuna apstinencija. Potom joj je trebalo vremena da se ponovo upozna trijeznu. Iako joj je to bila najveća borba u životu, zahvalna je što se sve odigralo točno kako je trebalo.

- Do siječnja 2010. godine, nakon 18 mjeseci braka, odlučili smo da želimo dijete. Već je ranije bacio moje kontraceptivne pilule, no nije bilo nezgoda. Nije bila slučajnost da smo oboje odlučili otrijezniti se i zasnovati obitelj u isto vrijeme. Dodatno me privlačila ideja da ću apstinirati od alkohola tijekom 40 tjedana trudnoće. Priznanje da jednostavno ne mogu kontrolirano i odgovorno piti bio je poticaj koji mi je trebao da shvatim kako sam pretjerala - nastavlja Brooke dodajući kako je postala svjesna da mora prekinuti sa svojom navikom ako želi zdravu trudnoću i rođenje zdravog djeteta.

Kad je bila sigurna u svoju odluku, podijelila ju je s partnerom.

- Bio je to jedan od onih filmskih trenutaka kad ptičice pjevaju, a vaše se oči rašire i slijedi pitanje: A što sad? Kako se ponovo približiti nakon otrježnjenja? Nije lako odlučiti što raditi petkom kad ste u dvadesetima i pokušavate prestati piti. Bilo je puno gledanja serija, dostave hrane i nikad dovršene puzzle, a puno smo i pekli pizze kod kuće - nastavila je Brooke.

Ispostavilo se kako je želja za trudnoćom i stvaranje novog života postala savršena aktivnost za novi životni stil. Mjerenje temperature, praćenje plodnih dana i testovi za trudnoću okupirali su je, a suprugu se sviđalo i to što imaju češće odnose.

- Sad sam trijezna 16 mjeseci i imam još 10 tjedana do termina poroda. Ponosna sam što mogu reći da je nakon puno posla i milijuna suza naša veza konačno čvrsta i ugodno smo se smjestili našim novim ulogama. Ja sam supruga koja ne pije, a on je suprug koji pije odgovorno. Iako još nismo stigli do cilja, sviđa mi se ideja tihih večeri koje provodimo na kauču i pripremamo se za uloge mame i tate - kaže Brooke.

Vjeruje kako se ne može usporediti količina vremena utrošenog za nezdravu naviku sa vremenom koje će posvetiti brizi za novorođenče, a svjesna je kako roditeljstvo zahtijeva potpunu predanost više od 18 godina.

- Nazovite to srećom ili sjajnim odabirom vremena, no sve se dogodilo kako je trebalo i to mi je spasilo brak te nas usmjerilo u stvaranje vlastite obitelji - zaključila je.