<p>Ameriku je nakon karantene i naglog rasta nezaposlenosti zahvatilo mračno raspoloženje, pokazalo je novo istraživanje po kojem je postotak nesretnih ljudi u SAD-u najveći u posljednjih 48 godina, otkako istraživanja mjere sreću građana. </p><p>SAD počinje izgledati kao NAD, Nesretne Američke Države, piše agencije dpa.</p><p>Oko 23 posto Amerikanaca anketiranih krajem svibnja je reklo da se ne osjeća sretnima, što je do sada najveći porast te brojke koja se u posljednjih dva desetljeća čvrsto držala između 10 i 14 posto, po agenciji NORC koja je anketu provela za čikaško sveučilište.</p><p>Udio onih koji su za sebe rekli da su vrlo sretni je 14 posto, najmanje otkako se od 1972. postavlja ovo pitanje. </p><p>- To je doista nevjerojatno - rekao je za list Daily News Tom W. Smith, voditelj istraživanja.</p><p>On je rekao kako izgleda da usamljenost potiče osjećaj jada. </p><p>U posljednje dvije godine je, po istraživanju, postotak ljudi koji kažu da im ponekad ili često nedostaje društvo skočio s 27 na 45 posto.</p><p>Broj ljudi koji kažu da se osjećaju izoliranima se udvostručio. </p><p>No udio Amerikanaca koji su rekli da se osjećaju dosta sretno blago se popeo na 62 posto, što ukazuju da je i u teškim vremenima većina ostala umjereno zadovoljna. </p><p>Istraživanje se temelji na odgovorima 2279 odraslih osoba, dobivenih putem telefona ili interneta, iz svih 50 saveznih američkih država od 21. do 29. svibnja. To je prvi krug ispitivanja u studiji koja se nastavlja. </p><p>Smith je također rekao da su utvrdili značajan porast konzumacije alkohola, što sugerira da su se neki nesretni i usamljeni građani okrenuli piću.</p>