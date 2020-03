Da u Vatikanu postoji gay lobi, ne bi bio dostojan svog imena

Koliko puta ste čitali o nekom strogom obiteljskom čovjeku za kojeg se ispostavi da je zapravo serijski preljubnik? Borac protiv pobačaja koji će svoju ljubavnicu natjerati na pobačaj? “Iza krutosti se uvijek nešto krije. Najčešće dvostruki život.” citat je pape Franje koji krasi naslovnicu hrvatskog izdanja knjige Frederica Martela “Sodoma u ormaru Vatikana”. Upravo taj citat najbolje prikazuje dvostruki život mnogih svećenika i drugih pripadnika Crkve koji na sve načine pokušavaju prikriti svoje stvarne porive. Unatoč veoma kontroverznom sadržaju knjige i raskrinkavanju homoseksualizma u Crkvi, autor je u razgovoru za Express kazao kako nije bilo nikakvih prijetnji usmjerenih prema njemu. Iz Vatikana čak nije primio ni pismo neslaganja. “Nemam političku agendu, moj cilj nije promijeniti Crkvu niti otvoriti polemiku. Ono što sam želio napraviti vrlo je jednostavno: istražiti i pokušati shvatiti o čemu se tu radi. Postoje tisuće dječaka koje su silovale tisuće svećenika svugdje u svijetu. Postoji 3000 slučajeva u Americi, 6000 u Velikoj Britaniji i Irskoj, više od 1000 u Kolumbiji, isto toliko u Brazilu, Čileu, Belgiji, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj. Postoji problem u Crkvi, a mi moramo shvatiti koji je to problem”, priča autor. Rijetka je ovo knjiga koja tako intimno upoznaje čitatelje s tom, nazovimo je, mračnom stranom Katoličke crkve. Dok postoji mnoštvo literature na temu svećenika pedofila kao najeksponiranije “prljave tajne”, rijetko tko se odluči na pisanje o homoseksualcima među svećenicima, a još rjeđi govorit će o konkretnim brojkama ili procjenama broja homoseksualaca. “Moja knjiga nije o brojevima, nije knjiga o kvantitativnoj problematici, nego o kvalitativnome. Također nisam istraživao svećenike generalno nego Vatikan i kuriju te kardinale diljem svijeta. I za njih bih rekao da su tiha većina homoseksualci”, pojašnjava. Autor knjige ne problematizira to što neki svećenik jest ili nije gay nego se postavlja pitanje zašto se te činjenice skrivaju, pogotovo iza fasade žestoke borbe protiv prava homoseksualaca. “Na temelju stotina intervjua koje sam obavio za ovu knjigu, došao sam do zaključka da takav lobi u preciznom smislu riječi ne postoji. Ako i postoji, takva vrsta slobodnog zidarstva trebala bi raditi za neki cilj, primjerice na promociji homoseksualaca. Ništa od toga nema u Vatikanu; kad bi takav gay lobi postojao, ne bi bio dostojan svog imena. S obzirom na činjenicu da većina homoseksualnih kardinala i prelata u Svetoj Stolici djeluje upravo protiv gay interesa”, piše Martel u dijelu knjige posvećenom imaginarnom “gay lobiju” kojeg će mnogi optužiti da je odgovoran za činjenicu da se sve otvorenije raspravlja o celibatu, položaju žene u Crkvi i drugim “modernim” idejama. Popuštanje Crkve bilo je poprilično očekivano jer čak i s propovjedaonice je vidljivo u kojem smjeru zapadni svijet ide.

Tema: Bestbook