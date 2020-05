Da vam prekrasni božuri dulje traju u vazi: 5 ključnih koraka

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 'Zalijevala sam cvijet 2 godine, a onda shvatila gorku istinu...'

Buket lijepih proljetnih božura najljepši je ukras za sredinu stola, jer ćete doslovno uživati u pogledu na prekrasne velike cvjetove žarkih boja, bez obzira na to je li riječ o cvijeću iz vašeg vrta, ili buketu koji ste kupili u cvjećarnici. Božuri u vazi mogu trajati dugo, no za to treba izabrati najzdravije cvjetove i držati se nekih pravila.

Evo što možete učiniti da bi cvijeće potrajalo dulje, a pupoljci se brže otvorili:

Kupite ih još kao pupoljke

Ovo prekrasno cvijeće potrajat će duže ako ih berete ili kupujete još u pupoljcima. Dodirnite pupoljak: Ako su jako mekani, to znači da su blizu otvaranja. Izbjegavajte one tvrde jer se možda i neće otvoriti.

Ako ih berete u svom vrtu, berite ih u rano jutro, prije nego ih zagrije sunce, jer će se početi otvarati. Cvjetovi mogu biti u ružičastim nijansama, boje breskve, u žutoj crvenoj i bijeloj boji.

Masirajte ih da se otvore

Kako bi buket božura dulje djelovao svježe, stabljike odrežite oko 12 milimetara i to pod kutem te uklonite listove koji bi dodirivali vodu.

Ako su cvjetovi prezatvoreni, cvjećari savjetuju da ih lagano masirate kružnim pokretima, kako biste ih potaknuli da se otvore. No, budite jako nježni, da ne odvojite cvijet od stabljike.

Hranite ih i mijenjajte vodu redovno

Vazu s božurima napunite vodom na sobnoj temperaturi. Trebala bi pokriti tri četvrtine stabljike cvijeta.

Vodi možete dodati malu žličicu šećera da biste ih 'dohranili'. Ako oponašate stvaranje šećera tijekom fotosinteze, to pomaže da cvijeće ostane svježe. No, obavezno zamijenite vodu svaka dva dana, jer bi se u vodi mogle razviti bakterije.

Također, kad mijenjate vodu, ponovno odrežite dio stabiljke, kako biste im produljili vijek.

Držite ih na hladnom, dulje će trajati

Ako ih ne režete za isti dan, već za zabavu kroz dan ili dva, bolje će se održati ako ih držite na hladnom. Kad odrežete pupoljke, umotajte korijen u novine i pohranite ih u hladnjak.

Tako ih možete sačuvati dan ili dva ako vam trebaju za posebnu priliku, jer se u hladnjaku neće otvoriti. Na dan zabave cvjetove koji se još nisu otvorili stavite u vazu s mlakom vodom i izravno na izvor svjetlosti. Kad se počnu otvarati, vratite ih u hlad.

Pripazite na 'teške glave'

Pri aranžiranju buketa imajte na umu da su cvjetovi božura teški, pa ih je dobro u vazi složiti mrežasto, tako da cvjetovi podržavaju jedan drugi. Pazite da vam ne otpadaju donje latice, jer su one najveća potpora za tešku glavu cvijeta.

Ako im dodajete drugo cvijeće, to ne bi trebale biti oštre vrste koje mogu oštetiti latice božura.

