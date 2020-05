Kako orezati ružu, te kako i kada pravilno odrezati cvijeće

Kada i kako porezati cvijeće koje uzgajate u vrtu?

Najprije nabavite vrtlarske škare koje su dobro naoštrene. Sa sobom uvijek imajte posudu s vodom ili vazu.

1. Najvažnije je da stabljike režete rano ujutro, ali onda kad se cvijeće osuši od rose ili kasno navečer kad temperatura ponovno padne.

2. Većina cvjetova bi se trebala odrezati kad je blizu otvaranja, no prije nego se unutra vidi polen. Pazite da to ipak nije vrsta cvijeća koja se ipak neće otvoriti kad ga odrežete.

3. Odrežite stabljiku brzim rezom, i poskidajte sa stabljike svo lišće koje će smetati u vazi.

5. Odmah stavite rezano cvijeće u hladnu vodu.

Kad cvijeće preselite u vazu:

1. Budite sigurni da je vaza potpuno čista.

2. Mijenjajte vodu u vazi svaki dan.

3. Maknite sve listove koji će biti u dodiru s vodom i koji u njoj mogu povenuti

4. Cvijeće će dulje trajati na hladnijim temperaturama. Stoga stavite vazu u manje grijane/tople prostorije, poput hodnika ili čak na balkon.

5. Nema potrebe da kupujete umjete konzervanse. Vodi možete dodati malo šećera ili aspirina i cvijeće će dulje trajati.

Orezivanje i branje ruža

Diana Marjanović, mag.ing.agr., osnivačica poljoprivrednog portala Agronomija.info objašnjava kako je orezivanje ruža nužan zahvat kako bi umjesto starih, tankih grana izrasle nove. Ovim zahvatom osiguravamo ruži da se pravilno razvije nakon zimskog sna. Ruže zaista nisu zahtjevne za uzgoj i uspijevaju uz minimalno njege i truda.

U proljeće čim temperature zraka porastu najpovoljniji je trenutak za rezidbu. Orezivanje se najčešće krene obavljati u ožujku jer tada kreće rast novih izbojaka.

Opći savjeti za rezidbu ruža

rezovi ne smiju biti više od 5 mm od pupoljka

nagib reza mora biti na suprotnu stranu od pupa tako da se voda ne sakuplja na pupu

rezovi moraju biti oštri, stoga naoštrite škare prije početka rezidbe

izrežite sve osušene i oštećene izdanke

kod floribunda, čajevki, patio i mini ruža odstranite sve odumrle grane što bliže tlu, potom sve grane koje rastu prema sredini grma

skratite sve tanke i slabe izdanke

- Za floribunde i za čajevke izdanke prikratite na duljinu od 20-30 cm budući da se cvjetovi formiraju na mladim izdancima. Uklonite sve izdanke do račvanja koji su suhi i bolesni ili presjecaju druge izdanke. Preostale izdanke režite na duljinu od 20-30 cm. Ukoliko se ove vrste ne orežu, dolazi do zapetljanja grana, a posljedica je vrlo malo cvjetova. Obje vrste cvatu nekoliko puta godišnje. Čajevke obično imaju samo jedan cvijet po stabljici, a cvatu 3-4 puta tokom godine (od ljeta do kasne jeseni). Floribunde imaju više cvjetova po stabljici te također cvatu nekoliko puta godišnje od ljeta do jeseni - objašnjava nam Diana Marjanović.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Kod ruža penjačica režite sve bolesne i suhe izdanke sve do tla. Preostale stabljike orežite do 2/3 ukupne duljine. Okomite izboje ostavite, a postrane izboje skratite na 3 pupa. Kako bi povećali cvjetnost, orezane izdanke povežite u horizontalni položaj.

Armatura za ruže penjačice

Armaturu je potrebno postaviti 45 cm od razine tla gdje ide najniža žica. Iduća žica postavlja se 30 cm višlje. Mlade izdanke potrebno je nježno horizontalno uviti između stupova i žica.

Grmolike ruže cvatu nekoliko puta godišnje. U proljeće potpuno odstranite osušene i bolesne izboje, dok ostale prikratite za 1/3. Najbolje bi bilo ostaviti 3-7 stabljika duljine 40-60 cm. Tijekom rasta potrebno je orezivati ocvale cvjetove te na taj način poticati tjeranje novih izboja i ponovnu cvatnju.

Kod mini ruža i patio ruža karakterističan je snažan rast i dobra cvatnja svake godine. Obje vrste zahtijevaju blagu rezidbu. Rezidbu obavite tijekom ožujka. Nakon svake cvatnje potrebno je odstraniti ocvale cvjetove i na dnu ocvale grane ostaviti 4 izboja (listića). Potrebno je ukloniti sve odumrle izboje. Orezuje se pod kutem od 45 stupnjeva, pola centimetra iznad listića - objašnjava Diana Marjanović s portala Agronomija.info.

Kod ruža stablašica obavezno se uklanjaju bolesni i oštećeni izdanci, ocvali cvjetovi te krive i slabe grane. Rez mora biti nakošen na suprotnoj strani od pupa. Ruže stablašice obavezno je orezati na jesen kako ih snijeg ne bi polomio. Kuglaste forme orezuju se kao čajevke, a kod padajućih oblika grane skratite na pola. Na proljeće se uklanjaju sve odumrle i oštećene grane. Glavne mladice skrate se na 20-25 cm, a bočne za 1/3. Kod padajućih formi orezivanje je ograničeno i svodi se na uklanjanje starih grana.

