Da Vinci je izumio stroj za let, no njime nije se vinuo u zrak

Leonardo da Vinci je do 19. stoljeća bio poznat kao slikar, no ubrzo su otkrivena i njegova ostala područja interesa. Za sobom je ostavio više od 500 nacrta vezanih za let, koji je proučavao kroz ptice i htio usavršiti uređaj kojim bi se čovjek mogao vinuti u zrak. Nakon što je godinama proučavao aerodinamiku, svoj je leteći stroj bezuspješno testirao 3. siječnja 1496. godine.