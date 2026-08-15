Da znakovi Zodijaka dolaze s upozorenjem, evo što bi ljudi prvo saznali o vašem karakteru

Škorpion: Psihoanalizirat će tvoju dušu i čuvati račune za tvoje buduće zločine. Osjete namjeru prije nego što progovoriš. Ako se sakriješ, pronaći će je, ako lažeš, spalit će je. Ali ako si iskren, ponudit će ti odanost rjeđu od zlata. | Foto: Fotolia