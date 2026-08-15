Da znakovi Zodijaka dolaze s upozorenjem, evo što bi ljudi prvo saznali o vašem karakteru

Zamislite da idete na prvi spoj ili upoznajete kolegu i odmah znate koji je njihov najveći znak za uzbunu. Život bi bio puno jednostavniji, no ljudi nažalost ne dolaze s uputama. Astrologija nudi sljedeću najbolju stvar.
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Svaki horoskopski znak ima kaotičnu stranu koju pokušava sakriti. Pročitajte brutalno iskrena upozorenja o svakome od njih..
Svaki horoskopski znak ima kaotičnu stranu koju pokušava sakriti. Pročitajte brutalno iskrena upozorenja o svakome od njih.. |
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Svaki horoskopski znak ima kaotičnu stranu koju pokušava sakriti. Pročitajte brutalno iskrena upozorenja o svakome od njih..
Ovan: Može eksplodirati pri kontaktu. Nemojte bockati medvjeda niti mu govoriti da se smiri. Prvo skaču, kasnije obrađuju informacije.
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Bik: Može ga se pomaknuti samo dizalicom kada nešto odluči. Njihova tvrdoglavost može nadživjeti svemir. Vole tiho, ali duboko, oblikujući vaše navike bez truda.
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Blizanci: U njima su dvije različite osobe, od kojih nijedna nije provjeravala svoj kalendar. Dosljedni su u svojoj nedosljednosti, i to je njihova iskrenost.
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Rak: Krhak. Sjeća se one sitnice koju si rekao 2021. Povlače se kako bi razumjeli, a ne kako bi vas kaznili. Ako ste neoprezni s njihovim srcem, nestat će bez buke.
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Lav: Zahtijeva stalni pljesak. Uvenut će i propasti ako ga se ignorira dulje od deset minuta. Oni pojačavaju sve... tvoje samopouzdanje, tvoje mane, tvoje strahove. Ako si nesiguran, pogrešno ćeš protumačiti njihov sjaj kao ego.
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Djevica: Ispravit će vašu gramatiku dok organizira vaše ladice bez pitanja. Preciznost iznutra, kaos izvana. Ne osuđujte naslovnicu. Previše razmišljaju jer se osjećaju odgovornima za stvari do kojih im je stalo.
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Vaga: Može se smrznuti ako je prisiljena odabrati restoran. Pošaljite pomoć ili jelovnik. Uče prestati birati mir na vlastitu štetu. Zrcalit će vašu energiju sve dok se ne osjete dovoljno sigurno da pokažu svoju.
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Škorpion: Psihoanalizirat će tvoju dušu i čuvati račune za tvoje buduće zločine. Osjete namjeru prije nego što progovoriš. Ako se sakriješ, pronaći će je, ako lažeš, spalit će je. Ali ako si iskren, ponudit će ti odanost rjeđu od zlata.
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Strijelac: Rizik od bijega. Ne pokušavajte ga zatvoriti u kavez ili pitati o dugoročnim planovima. Njihova duša slijedi znatiželju. Odlaze kako bi razumjeli sebe i vraćaju se s komadićima jasnoće.
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Jarac: Oženjen za posao. Odgovorit će na vašu poruku s proračunskom tablicom. Otvaraju se poput starih trezora, tiho, namjerno, potpuno kad se otključaju. Nemojte ih požurivati, njihov tajming štiti njihovu istinu.
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Vodenjak: Emocionalno offline. Molimo ostavite poruku nakon zvučnog signala. Reći će vam sve osim kako se zapravo osjećaju. Ne iz hladnoće, već iz straha da budu obični. Ako čekate dovoljno dugo, njihovo srce će se pojaviti nenajavljeno.
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Ribe: Žive u svijetu snova. Stvarnost bi mogla povrijediti njihove osjećaje. Vide verzije vas koje još ne postoje, ponekad lijepe, ponekad opasne. Nježno ih prizemljite ili će otplutati u vlastite priče. Ali ako izađete na kraj s njima, svjedočit ćete magiji.
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