Ukoliko je \u017eeli poljubiti u usta, svakako bi bilo po\u017eeljno da okrene glavu tako da mu usne zavr\u0161e na njezinom obrazu.\u00a0Dobra prepreka je i zapo\u010dinjanje sva\u0111e sat vremena prije mogu\u0107eg sno\u0161aja. To \u0107e ga sigurno ohladiti.\u00a0

Mu\u0161karca, po ovoj knjizi, ne bi trebalo ohrabrivati za seks, jer bi ga oni \u017eeljeli prakticirati svaki dan. \u017dene se upozorava da su oni 'po prirodi perverzni' i svakakve ideje im mogu pasti na pamet. Posebno oprezne \u017eene bi trebale biti kada su abnormalne poze na stvari i kori\u0161tenje usta na raznim dijelovima tijela.

Golotinja, pri\u010de o seksu, gledanje fotografija i crte\u017ea koji prikazuju ili sugeriraju seks 'su odvratne navike koje \u0107e mu\u0161karac vjerojatno ste\u0107i ako mu je to dopu\u0161teno'.

Ako do seksa ve\u0107 do\u0111e, \u017eene bi trebale pripaziti da to rade u mraku. Uz to, dobro bi bilo da nose debele spava\u0107ice koje ne skidaju sa sebe. Va\u017eno je i prije te tijekom samog \u010dina 'mirovati \u0161to je vi\u0161e mogu\u0107e' i ne ohrabrivati mu\u0161karca jo\u0161 vi\u0161e.Savjet je \u017eenama da ne poma\u017eu suprugu da do\u0111e do kreveta po mraku jer, uz malo sre\u0107e, mo\u017ee pasti i ozlijediti se, a to je dobar izgovor da seksa ne bude. No, ukoliko ipak uspije i poku\u0161a se zavu\u0107i pod njezinu spava\u0107icu, jedan od izgovora mogao bi biti: 'Moram na zahod'.

Napominje se i kako pametne \u017eene moraju same te\u017eiti usavr\u0161avanju metoda odbijanja i obeshrabrivanja supruga od seksa.

- Do pete godine braka taj 'nemili doga\u0111aj' svesti \u0107e se na jednom mjese\u010dno, a do desete godi\u0161njice bi ve\u0107ina \u017eena trebala uspjeti seks potpuno izbaciti iz spava\u0107e sobe. Do tada ve\u0107ina vjen\u010danih parova ve\u0107 ima djecu i nema potrebe za time - napisala je ova supruga metodisti\u010dkog pastora.\u00a0

Njezin sa\u017eeti savjet glasi ovako: 'Jedno kardinalno pravilo braka je to da se nikada ne smije zaboraviti: daj malo, rijetko i, prije svega, nevoljko'.\u00a0

Donosimo vam knji\u017eicu prevedenu u cijelosti:

Za osjetljivu mladu \u017eenu koja je imala koristi od pravilnog odgoja, dan vjen\u010danja je, ironi\u010dno, i najsretniji i najstra\u0161niji dan u \u017eivotu. S pozitivne strane, tu je sama svadba, u kojoj je nevjesta sredi\u0161nja atrakcija u prekrasnoj i inspirativnoj ceremoniji, simboliziraju\u0107i njezin trijumf u osvajanju mu\u0161karca koji \u0107e osigurati sve njezine potrebe do kraja \u017eivota. S negativne strane, tu je bra\u010dna no\u0107, tijekom koje nevjesta mora platiti, da tako ka\u017eem, cijenu, suo\u010davaju\u0107i se po prvi put sa stra\u0161nim iskustvom seksa.

U ovom trenutku, dragi \u010ditatelju, dopustite mi da ka\u017eem jednu \u0161okantnu istinu. Neke mlade \u017eene zapravo s radoznalo\u0161\u0107u i u\u017eitkom o\u010dekuju isku\u0161enje bra\u010dne no\u0107i! \u010cuvajte se takvog stava! Sebi\u010dan i senzualan suprug lako mo\u017ee iskoristiti takvu nevjestu. Jedno kardinalno pravilo braka nikada se ne smije zaboraviti: DAJTE MALO, DAJTE RIJETKO, I IZNAD SVEGA, DAJTE NEVOLJKO. Ina\u010de bi ono \u0161to je moglo biti pravi brak moglo postati orgija seksualne po\u017eude.

S druge strane, teror mladenke ne mora biti ekstreman. Iako je seks u najboljem slu\u010daju odvratan, a pogotovo bolan, mora ga se izdr\u017eati, za \u017eene je to tako od po\u010detka svijeta, a nadokna\u0111uje ga monogamni dom i djeca nastala iz toga. Beskorisno je, u ve\u0107ini slu\u010dajeva, da mlada nametne mlado\u017eenji da se odrekne seksualne inicijacije. Idealan mu\u017e bio bi onaj koji bi se obratio svojoj nevjesti samo na njezin zahtjev i samo u svrhu ro\u0111enja potomstva, takva plemenitost i nesebi\u010dnost ne mogu se o\u010dekivati \u200b\u200bod prosje\u010dnog mu\u0161karca.

Ve\u0107ina mu\u0161karaca, ako ne bude odbijena, zahtijevala bi seks gotovo svaki dan. Mudra nevjesta dopustit \u0107e najvi\u0161e dva kratka seksualna iskustva tjedno tijekom prvih mjeseci braka. Kako vrijeme prolazi, ona mora ulo\u017eiti svaki napor da smanji ovu u\u010destalost.



Glumljenje bolesti, pospanosti i glavobolje najbolji su prijatelji suprugama po tom pitanju. Argumenti, zanovijetanje, prigovaranje i prepirke tako\u0111er su vrlo djelotvorne, ako se koriste kasno nave\u010der oko sat vremena prije nego \u0161to bi mu\u017e ina\u010de zapo\u010deo svoje zavo\u0111enje.

Pametne \u017eene su uvijek na oprezu za nove i bolje metode odbijanja i obeshrabrivanja ljubavnih uvertira supruga. Dobra supruga treba o\u010dekivati \u200b\u200bda \u0107e smanjiti seksualne kontakte jednom tjedno do kraja prve godine braka i jednom mjese\u010dno do kraja pete godine braka.

Do svoje desete obljetnice mnoge su \u017eene uspjele upotpuniti svoj roditeljski \u017eivot i ostvarile krajnji cilj ukidanja svih seksualnih kontakata s mu\u017eem. U to vrijeme ona se mo\u017ee osloniti na to da \u0107e ga njegova ljubav prema djeci i dru\u0161tveni pritisci zadr\u017eati u ku\u0107i. Ba\u0161 kao \u0161to bi trebala biti uvijek spremna zadr\u017eati koli\u010dinu seksa na \u0161to je mogu\u0107e manjoj razini, mudra nevjesta \u0107e davati jednaku pozornost i ograni\u010davanju vrste seksualnih kontakata. Ve\u0107ina mu\u0161karaca po prirodi je prili\u010dno izopa\u010dena, a ako im se pru\u017ei imalo \u0161anse, upustit \u0107e se u raznolike i najodvratnije aktivnosti. To uklju\u010duje, izme\u0111u ostalog, obavljanje normalnih aktivnosti u nenormalnim polo\u017eajima; \u017eenska usta; i nuditi svoje vlastite gnjusne dijelove tijela.

Golotinja, pri\u010de o seksu, \u010ditanje pri\u010da o seksu, gledanje fotografija i crte\u017ea koji prikazuju ili sugeriraju seks su grozne navike koje \u0107e mu\u0161karac vjerojatno ste\u0107i ako mu je to dopu\u0161teno.

Dama se obla\u010di

Mudra nevjesta ne bi dopustila svom suprugu da vidi njezino golo tijelo i nikada njemu ne bi dopustila da joj poka\u017ee svoje neobu\u010deno tijelo. Seks, kada ga se ne mo\u017ee sprije\u010diti, treba prakticirati samo u potpunom mraku. Mnoge \u017eene su smatrale korisnim imati debele pamu\u010dne spava\u0107ice na sebi i pid\u017eame na svojim mu\u017eevima. Ne treba ih ukloniti tijekom seksualnog \u010dina. Tako je izlo\u017eeno minimalno mesa.

Nakon \u0161to je nevjesta obukla haljinu i ugasila sva svjetla, trebala bi tiho le\u017eati na krevetu i \u010dekati svog mlado\u017eenju. Kad u\u0111e u sobu, ne bi smjela dati nikakav zvuk koji bi ga vodio u njezinu smjeru, da to ne bi shvatio kao znak ohrabrenja. Trebala bi ga pustiti u mraku. Uvijek postoji nada da \u0107e se spotaknuti i izazvati neznatnu ozljedu koju ona mo\u017ee iskoristiti kao izgovor da mu uskrati seksualni pristup.

Kad je prona\u0111e, \u017eena bi trebala le\u017eati \u0161to je mogu\u0107e mirnije. Svaki njezin tjelesni pokret mo\u017ee se tuma\u010diti kao seksualno uzbu\u0111enje od strane optimisti\u010dnog mu\u017ea.

Ako je poku\u0161a poljubiti na usne, trebala bi lagano okrenuti glavu kako bi joj poljubac umjesto toga bezopasno pao na obraz. Ako joj poku\u0161a poljubiti ruku, trebala bi napraviti \u0161aku. Ako podigne haljinu i poku\u0161a je poljubiti bilo gdje drugdje, treba brzo povu\u0107i haljinu na svoje mjesto, izvu\u0107i iz kreveta i re\u0107i mu da je priroda poziva na zahod. To \u0107e op\u0107enito ubla\u017eiti njegovu \u017eelju da je poljubi na zabranjeno podru\u010dje.

Ako je suprug poku\u0161a zavesti laskavim razgovorima, mudra \u017eena \u0107e se odjednom sjetiti nekih trivijalnih ne-seksualnih pitanja koja \u0107e mu postaviti. Kad odgovori, trebala bi nastaviti odr\u017eavati razgovor, bez obzira koliko se u to vrijeme \u010dinio neozbiljnim.

Na kraju, mu\u017e \u0107e nau\u010diti da, ako inzistira na seksualnom kontaktu, mora to obaviti bez ljubaznog uljep\u0161avanja. Mudra \u017eena \u0107e mu dopustiti da ne povu\u010de haljinu dalje od struka i dopustiti mu da samo otvori prednju stranu svoje pid\u017eame i tako uspostavi vezu.

Trebala bi biti apsolutno \u0161utljiva ili brbljati o svojim ku\u0107anskim poslovima dok se on mu\u010di i udaljava. Iznad svega, trebala bi le\u017eati savr\u0161eno mirno i nikada ni pod kojim okolnostima ne mrmljati ili jecati dok je \u010din u tijeku. \u010cim suprug zavr\u0161i \u010din, mudra \u017eena \u0107e ga po\u010deti gnjaviti o raznim manjim zadacima koje \u017eeli sutra obaviti. Mnogi mu\u0161karci su iscrpljeni od seksualnog zadovoljstva odmah nakon \u0161to je \u010din zavr\u0161en. Stoga \u017eena mora osigurati da u tom razdoblju nema mira za njega. Ina\u010de bi ga se moglo potaknuti da uskoro poku\u0161a jo\u0161.

Jedna ohrabruju\u0107a \u010dinjenica na kojoj \u017eena mo\u017ee biti zahvalna je to da\u00a0suprugov dom, \u0161kola, crkva i dru\u0161tveno okru\u017eenje sura\u0111uju sve vrijeme njegovog \u017eivota kako bi mu usadili dubok osje\u0107aj krivnje u pogledu njegovih seksualnih osje\u0107aja, tako da do\u0111e li na bra\u010dni kau\u010d ispri\u010davaju\u0107i se i ispunjen sramom, ve\u0107 je napola zastra\u0161en i poni\u017een. Mudra \u017eena hvata tu prednost i neumoljivo slijedi svoj cilj da prvo ograni\u010di, a kasnije potpuno uni\u0161ti mu\u017eevu \u017eelju za seksualnim izra\u017eavanjem.