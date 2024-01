'Ostavila sam ga nakon punih 7 godina veze, a on me totalno iznenadio darom za rastanak'

Žena koja je ostavila svog dečka nakon sedam godina veze ispričala je kako ju je totalno iznenadio lijepo zamotanim poklonom za rastanak. Kaže da se, nakon što je shvatila da je nesretna u vezi, često osjećala nesigurno te da veza ne bi trajala šest mjeseci da je voljela samu sebe i na vrijeme postavila granice, piše The Mirror.

No, ništa ju nije moglo pripremiti za dar koji je dobila kad su se rastali, otkrila je u sad već viralnom videu koji je prikupio više od 12 milijuna pregleda na TikToku. Video je naslovila: 'Ti ga ostaviš, a on ti uruči nevjerojatan dar' pokazuje ju kako otvara prelijepo zamotan paket u kojem je knjiga samopomoći pod nazivom 'Zaljubi se u sebe', Angela Gaudije. Unutra je rukom napisana posveta: 'Znam da me više ne voliš, voli sada sebe.'

Mnogi su pogledali taj video koji je u kratkom vremenu dobio više od 6000 komentara. Među njima je puno onih koji su poželjeli da ovaj par pokuša spasiti vezu. Tako jedan pratitelj piše: 'Sedam godina veze? Tako iskren poklon! Bori se da vratiš svoju srodnu dušu, dušo!'



- Jesi li sigurna da ga ne voliš? Plakala bih da je moj bivši to učinio za mene – piše jedna pratiteljica.

Međutim, ima i onih koji baš nisu sigurni kako to razumjeti.

- Ne mogu reći radi li se o manipulaciji ili stvarnoj iskrenosti, kaže jedan komentator, dok drugi piše: 'To je obrnuta psihologija. Ovo je način da se njome manipulira, da pomisli da ne voli samu sebe ili ne zna vlastitu vrijednost, pa evo – on ima moć pomoći joj da nauči'.

- Nemoj nasjesti na to. Uvijek učine ono što tražiš d njih cijelo vrijeme, ali onda kad je prekasno – kaže još jedna komentatorica.

Čini se da na kraju ipak nije, jer je ubrzo objavila video iz trgovine, u kojem trpa grickalice u košaru za kupovinu i komentira: 'Trebalo mi ovo nakon prekida veze koja je trajala sedam godina'.



