Nakon što na e-mail ili messenger dobijem crtež, koji su najčešće poslali roditelji, započinjem s osmišljavanjem i crtanjem kroja prema kojem ću sašiti igračku. Više puta je to najteži dio posla, jer je crtež dvodimenzionalan, a lutka mora biti trodimenzionalna. Tu dolazi i do grešaka koje je potrebno ispravljati, priča nam Dalibor Pupavac (50) iz Zagreba koji dječje crteže pretvara u stvarnost odnosno plišane igračke.

Izrađivanjem Plish Plush lutkica bavi se već šest godina, a do ideje je došao 'surfajući' internetom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Do odluke da ću se baviti šivanjem ovakvih igračaka došlo je iz trećeg pokušaja. Na početku sam se predomišljao i smatrao kako je to prekomplicirano za mene, ali na kraju sam se ipak odlučio ući u to - kaže Dalibor koji nije požalio zbog svoje odluke.

Sa šivanjem se nikada nije susreo pa je to bio prvi zadatak koji je trebao savladati.

- Odlučio sam se za kratki tečaj od dva sata. Tamo sam naučio neke trikove i osnove, a sve ostalo je bilo učenje na YouTube-u i sistem pokušaja i promašaja - govori Dalibor koji je po struci elektrotehničar.

Njegovi plišanci uveseljavaju djecu, a prvu igračku je napravio za jednu djevojčicu. Izrada je trajala tri dana.

- Najteže je napraviti igračke od spužve. Nju je teško modelirati jer se većinom radi o nepravilnim oblicima . Nakon izrade modela, prema istom se radi kroj, šivaju i spajaju dijelovi te se isti taj model presvlači sašivenim dijelovima - objašnjava Dalibor koji pri izradi koristi materijale poput filca, pliša, spužvu, vunu...

Svaka lutka je individualna i pa tako nema pravila za koliko će neku lutku napraviti. Obično mu treba četiri do šest sati za jednostavnije pa do nekoliko dana za one kompliciranije. Bilo je i lutki koje je radio po mjesec dana.

- Najteže je osmišljavanje kroja, jer se to najvećim dijelom odvija u glavi.Zatim to trebam pretočiti na papir. Ponekad za to treba i više dana. A, najljepši dio ovog posla je kad dobijem pozitivan feedback od naručitelja. A, pogotovo je dobar osjećaj kad su djeca sretna lutkom koja izgleda baš kako su je i nacrtali - otkrio je.

Osim djece narudžbe zna dobiti i od odraslih.

- Oni žele malo drugačije igračke. To znaju biti neki detalji iz filmova, poneki animirani lik, izrazito velike plišane igračke, ponekad eksplicitne i slično. Isto tako to znaju biti plišane karikature prijatelja ili obitelji, personalizirane igračke s imenom za rođendane ili bilo koje druge prigode - dodaje Dalibor.

Ovakva igračka je zasigurno lijepa uspomena za cijeli život, a koliko su njegove igračke postale popularne govori i to da narudžbe prima i izvan Hrvatske.

- Pa zaista narudžbe dođu od svukud. To je do sada bilo iz 25 do 30 zemalja svijeta. Ima sam narudžbe iz SAD-a, Singapura, Njemačke, Irske, Grčke, Španjolske, Engleske, Filipina, Švicarske - rekao je za kraj Dalibor.