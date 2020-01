Dalibor i Jelena su preuredili štagalj: 'Postao nam je dom'

Dalibor i Jelena Drozdek (35), mladi bračni par iz Živika kraj Slavonskog Broda, ovih je dana izazvao pravu buru na društvenim mrežama objavivši fotografije svojeg doma. Jer nije riječ o običnom domu nego o predivnom toplom kutku, preuređenom od starog slavonskog štaglja.

– Kupili smo imanje i jednog dana smo sjedili u dvorištu, pogledao sam u štagalj pa u kuću. On je uzidan kvalitetnom pečenom crvenom ciglom, a kuća sirovom zemljanom ciglom u koju je pomiješana pšenična pljeva. Rekao sam Jeleni: ‘Zašto ne bismo štagalj preuredili u kuću?’. U početku nije bila oduševljena idejom, ali kako me poznaje od srednje škole, znala je da neću odustati. Malo-pomalo počelo joj se to sviđati i aktivno se uključila u realizaciju projekta Štagalj - Kuća. Bilo je to 2012. godine i već iduće godine 1. studenog uselili smo se u svoj novi dom. Najveći dio u renoviranju uradili smo po sistemu uradi sam. Supruga Jelena i ja obavili smo veći dio posla. Fasadu i stepenice pomogao mi je napraviti otac, a krov, struju, vodu, centralno grijanje i stolariju prepustili smo stručnjacima. Za unutarnje uređenje zaslužna je supruga. Bilo je i vrlo teških poslova, ali moja Jelena i ja sve smo to uspjeli obaviti.

- Sve što smo napravili zajedno smo osmislili. Istina, ja sam češće bio manualac, ali znala je i Jelena uskočiti na miješalicu kad bi me pozvali u tvrtku da nešto moram odraditi. Najpopularnija nam je bila pjesma ‘Zidam kuću trokatnicu’. Nije trokatnica, ali koliko je ona nama draga, ona to i jest - rekao je Dalibor, dok se Jelena bavila sinovima Janom i Lukasom, koji su im došli u proteklih pet godina.

– Dečki su dosta aktivni, ponekad nas malo uspore u realizaciji naših ideja, ali ne žalimo se. Svima nam je jako lijepo te uživamo u našem domu i onome što uradimo – rekla je Jelena, koja je inače učiteljica u Živikama. Njezin suprug Dalibor nema mira, radi na više strana u ĐĐ Termoenergetskim postrojenjima izdvojeni pogon u Lužanima, a kad ne zida ili radi oko kuće, onda je u svojem glistenjaku, gdje sa svojih nekoliko stotina tisuća radnika, crvenim kalifornijskim glistama, proizvodi glistenjak, najkvalitetnije organsko gnojivo. Osnovao je OPG Drozdek, kojemu je osnovna djelatnost proizvodnja glistenjaka, koji će uskoro tržištu ponuditi u granulama.

Mladi bračni par je dokaz da se u Hrvatskoj može živjeti, samo treba imati ideju i raditi. Još kad bi ih netko od županijskih čelnika pogledao i dao im dodatni vjetar u leđa, gdje bi im bio kraj. Živike više nisu puste, u njima se čuje dječji smijeh, uređena igraonica u dvorištu Drozdekovih prolazniku daje jasan odgovor da tu ima djece, a tek pogled na preuređeni seoski štagalj da tu živi mlada obitelj koja želi tu ostati, i možda i drugima biti primjer da tako nešto učine.

- Jamčimo im da se neće prevariti, od štaglja u kojemu stoke nije bilo više od 20 godina dobili smo prelijepi stan, s velikim dnevnim boravkom, kuhinjom, kupaonicom i galerijom za spavanje. Sve nas je stajalo oko 200.000 kuna, računamo i naš rad, što je znatno manje nego da smo išli u novogradnju - kažu Jelena i Dalibor, koji nam je rekao kako mu se sviđa citat: “Što je teži uspon uz brdo, to je bolji pogled s vrha”.

Jelena i Dalibor su u vezi od srednje škole. Njihova ljubav nije se prekinula, nego se okrunila brakom. Dobili su i dva sina.

- Oduvijek smo htjeli imati nešto svoje, sanjali smo o mjestu gdje ćemo podizati našu djecu. Ona je priželjkivala topli dom, vrt s manjim ribnjakom. Puno toga smo dosad ostvarili, ima još mnogo toga da se uradi. Uglavnom se dogovaramo, a moja je zadnja: ‘Tako je ženo’ - priča Dalibor. Imanje je kupio 2007., dok je imao 23 godine, jer se htio baviti uzgojem kalifornijskih glista i proizvodnjom humusa. Jelena je dolazila s njim i pomagala mu.

- To se svidjelo i njoj. Koristili smo svaki slobodan trenutak da budemo ovdje u Živikama - govore i dodaju da su si čak napravili bazenčić u kojemu su tijekom ljeta uživali.

- Tako sam jednog dana, dok smo se sunčali, došao na ideju da slavonski štagalj preuredimo u kuću. Ubrzo nakon toga, kad smo riješili sve oko plaćanja, odnosno nakon što je vlasnik kuće sredio papirologiju da sve bude 1/1, krenuli smo u adaptaciju štaglja u dom za stanovanje - rekao je Drozdek.

Za sada su uredili gornji kat, koji su morali malo podignuti radi stambenog prostora. S druge strane, u donjem dijelu instalirana je kotlovnica na drva, a pored nje su prostorije koje će biti uređene za potrebe OPG-a.

– Imamo jako puno planova, mladi smo i vjerujemo da ćemo ih uspjeti realizirati. Ono što je najbitnije je da imamo svoj krov nad glavom, da nam djeca odrastaju na čistom zraku, u prelijepom okolišu - rekla je Jelena, mlada žena koja se brine da kuća i obitelj dobro funkcioniraju.

