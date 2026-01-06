Na kraju jutarnje mise u Planom, Župa Gospe od Anđela iz Trogira posebno je nagradila mladog ministranta Duju
LIJEPA GESTA
Dalmatinska župa nagradila ministranta za sudjelovanje na svim zornicama
Čitanje članka: < 1 min
Duje je tijekom cijelog došašća ministrirao na zornicama, ranim jutarnjim misama uoči Božića.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Duje je, kako je istaknula župa, bio prisutan na svim zornicama ovogodišnjeg došašća, pokazujući predanost i žarku vjersku angažiranost. Tom prigodom župnik mu je darovao popularnu igraću konzolu PS5 kao znak zahvalnosti za njegovu službu i trud.
Zornice predstavljaju važnu tradiciju u katoličkoj zajednici i simbol su duhovne priprave i zajedništva vjernika uoči Božića.
Župa je ovom gestom željela istaknuti ulogu ministranata u liturgijskom životu i potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u crkvenim događanjima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku