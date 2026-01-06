Dalmatinska župa nagradila ministranta za sudjelovanje na svim zornicama

Duje je tijekom cijelog došašća ministrirao na zornicama, ranim jutarnjim misama uoči Božića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:22 Zlatko Dalić na Duhovnoj obnovi u Bazilici sv. Antuna Padovanskog | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

Duje je, kako je istaknula župa, bio prisutan na svim zornicama ovogodišnjeg došašća, pokazujući predanost i žarku vjersku angažiranost. Tom prigodom župnik mu je darovao popularnu igraću konzolu PS5 kao znak zahvalnosti za njegovu službu i trud.

Zornice predstavljaju važnu tradiciju u katoličkoj zajednici i simbol su duhovne priprave i zajedništva vjernika uoči Božića.

Župa je ovom gestom željela istaknuti ulogu ministranata u liturgijskom životu i potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u crkvenim događanjima.