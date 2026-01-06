Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
LIJEPA GESTA

Dalmatinska župa nagradila ministranta za sudjelovanje na svim zornicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dalmatinska župa nagradila ministranta za sudjelovanje na svim zornicama
Foto: Facebook/Župa Gospe od Anđela Trogir

Na kraju jutarnje mise u Planom, Župa Gospe od Anđela iz Trogira posebno je nagradila mladog ministranta Duju

Duje je tijekom cijelog došašća ministrirao na zornicama, ranim jutarnjim misama uoči Božića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zlatko Dalić na Duhovnoj obnovi u Bazilici sv. Antuna Padovanskog 03:22
Zlatko Dalić na Duhovnoj obnovi u Bazilici sv. Antuna Padovanskog | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

Duje je, kako je istaknula župa, bio prisutan na svim zornicama ovogodišnjeg došašća, pokazujući predanost i žarku vjersku angažiranost. Tom prigodom župnik mu je darovao popularnu igraću konzolu PS5 kao znak zahvalnosti za njegovu službu i trud.

Zornice predstavljaju važnu tradiciju u katoličkoj zajednici i simbol su duhovne priprave i zajedništva vjernika uoči Božića.

NASTAVILI TRADICIJU Zagrebačka nadbiskupija: 'Darovali smo 89.700 eura mnogobrojnim obiteljima'
Zagrebačka nadbiskupija: 'Darovali smo 89.700 eura mnogobrojnim obiteljima'

Župa je ovom gestom željela istaknuti ulogu ministranata u liturgijskom životu i potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u crkvenim događanjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mane svakog znaka Zodijaka: Tko je najzločestiji, a tko škrt?
NAJGORE OSOBINE

Mane svakog znaka Zodijaka: Tko je najzločestiji, a tko škrt?

Svaki znak ima neke mane koje se mogu grupno primijeniti svim pripadnicima. Primjerice ljudi u znaku Bika znaju biti pohlepni i lijeni, a Ribe pak nerealne
Nikad mira s njima: Ovi znakovi Zodijaka su najgori za suživot
PAKAO POD ISTIM KROVOM

Nikad mira s njima: Ovi znakovi Zodijaka su najgori za suživot

Bilo da ste u vezi i planirate zajednički život, tražite cimera za novi stan ili se jednostavno ne slažete s ukućanima, astrologija otkriva da neki karakteri ne idu zajedno. Koliko god se trudili, s određenim horoskopskim znakovima zajednički život rijetko može biti miran i skladan
Krvne grupe i bolesti: Evo na što trebaju pripaziti A, B, AB i 0
NAJČEŠĆI ZDRAVSTVENI PROBLEMI

Krvne grupe i bolesti: Evo na što trebaju pripaziti A, B, AB i 0

Liječnici često ističu da sklonost pojedinim bolestima možemo povezati sa genetikom, a znanstvenici su utvrdili da osim obiteljske povijesti bolesti o tome ponešto govori i krvna grupa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026