Zagrebačka nadbiskupija: 'Darovali smo 89.700 eura mnogobrojnim obiteljima'

Zagrebačka nadbiskupija nastavila je tradiciju koja je započela 2001., u vrijeme kardinala Josipa Bozanića, te je i u 2025. godini prigodom krštenja 117 djece iz mnogobrojnih obitelji s pet ili više djece darovala ukupno 89.700 eura, priopćila je nadbiskupija.

Darivanje mnogobrojnih obitelji počelo je kada je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u svojoj božićnoj poruci 2001. istaknuo da će biskupi Crkve zagrebačke, u cilju da i na izvanjski način podrže i ohrabre obitelji s brojnijom djecom, nastojati osobno krstiti svako peto i sljedeće dijete u obiteljima Nadbiskupije, ističe se u priopćenju.

Tijekom prošle godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji je po preporuci župnika iz 61 župe kršteno 117 djece (51 djevojčica i 66 dječaka) iz brojnih obitelji i to 74 krštenja petog djeteta, 22 krštenja šestog djeteta, 13 krštenja sedmog djeteta, četiri krštenja osmog djeteta, dva krštenja devetog djeteta te dva krštenja desetog djeteta, u obitelji. navodi se.

Uz prigodni dar (Bibliju), Nadbiskupija prigodom krštenja obiteljima daruje novčani iznos, 700 eura za krštenje petog djeteta, a za svako sljedeće dijete taj se iznos uvećava za dodatnih 100 eura.

Ukupno je tako Zagrebačka nadbiskupija prilikom krštenja djece iz brojnih obitelji u 2025. godini darovala 89.700 eura, priopćeno je.