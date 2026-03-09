Najveća čar je u tome što nemaju striktno određenu rutu. Putuju dan za danom, sukladno vremenskim uvjetima ili kako odluče, pa negdje stanu i nešto posjete. Tako rezerviraju i smještaj, kaže par
PUT PO JUŽNOJ AMERICI PLUS+
Dalmatinski par Andrea i Boris o avanturi života: S motorom smo došli do 'kraja svijeta'!
Motorima do najjužnijeg grada na svijetu pa sve do Antarktike - upravo to su ostvarili Andrea Dajak (38) iz Splita i njezin partner Boris Zanki (47) iz Komiže na Visu. Andrea je lokalna i moto vodička te putnički pratitelj, a Boris ribar i vodoinstalater, kako kaže, "još mnogo toga". Njihovo putovanje kroz Južnu Ameriku, koje je započelo u Belizeu, pretvorilo se u avanturu života. Ideja o velikoj avanturi počela je još prije pet godina kada je Andrea sama putovala Južnom Amerikom s backpackom i to većinom javnim prijevozom.
