Dan za pamćenje: Cico je već tada znao da stižu medalje...

Pred 30.000 gledatelja na zagrebačkome Maksimiru hrvatska nogometna reprezentacija 17. listopada 1990. godine odigrala je protiv SAD-a svoju prvu službenu utakmicu. Tad još neimenovani "vatreni", predvođeni kapetanom Zlatkom Kranjčarom, na krilima Asanovića i Cvjetkovića slavili se 2-1. Čast biti na poziciji prvog izbornika pripala je Dražanu Jerkoviću. Sve nakon toga je povijest. Povijesni prvi gol za Hrvatsku postigao je Aljoša Asanović u 29. minuti, a četiri minute poslije njega Ivan Cvjetković zabio je za 2-0. Za Amerikance je gol postigao Troy Dayak u 80. minuti.

Foto: Mihaela Erceg

Hrvatska je tada još bila dio SFRJ, zbog čega je bilo teškoća u organizaciji utakmice. Pravo je čudo da je do utakmice uopće došlo jer je Nogometni savez Jugoslavije činio sve da do nje ne dođe. Tako je HNS, koji je bio dio JNS-a, u tajnosti morao slati zahtjev Fifi za odigravanje utakmice. Zanimljivo, na ovoj utakmici protiv SAD-a nije bilo igrača koji su poslije postali okosnica "vatrenih". Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Robert Jarni i Alen Bokšić bili su tad članovi mlade jugoslavenske reprezentacije do 21 godine, koja je tog dana gostovala u Sovjetskom Savezu, a Davor Šuker i Igor Štimac bili su ozlijeđeni. Za ovu utakmicu igrače su sakupljali doslovno odasvud, a zaigrali su i Slovenac Židan te Albanac Shalla.

- Ova će momčad, kad joj se pridruže talentirani mladi nogometaši, kojih imamo, osvajati medalje na svjetskim prvenstvima - izjavio je tad Cico Kranjčar.

Osam godina kasnije Hrvatska je na svjetskoj smotri u Francuskoj osvojila brončanu medalju. Prvi dres, koji su naši nogometaši nosili protiv Amerikanaca, imao je mnogo crveno-bijelih kvadratića, nije se nikad ponovio, ali je dizajn iz te utakmice ipak odredio najprepoznatljiviji simbol hrvatske reprezentacije - dres s kvadratićima!

Prljavci izveli 'zabranjeni' koncert

Turneja Prljavoga kazališta vrhunac je doživjela 17. listopada 1989. godine na Trgu bana Jelačića (tadašnji Trg Republike), gdje se okupilo više od 250.000 ljudi. Koncert je trebao biti zabranjen, ali ono što su članovi sastava Prljavo kazalište priredili te večeri nadmašilo je sva očekivanja.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Al Capone uhićen zbog neplaćanja poreza

Sa samo 26 godina Al Capone postao je šef jedne od najvećih mafijaških obitelji. Iako je Capone bio ubojica, svodnik, utjerivač i trgovac alkoholom, javnost ga je voljela. Kad bi ga vidjeli na nekim kulturnim događajima, često su mu pljeskali i skandirali. No na današnji dan 1931. godine uhitili su ga pod optužbom za utaju poreza, što ga je na kraju koštalo dugogodišnjeg zatvora.

Foto: Javno vlasništvo

