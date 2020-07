Danas je bolje imati Hermès ili Chanel torbicu nego umjetnine

Prema istraživanju američke kompanije Art Market Research, kreacije velikih brendova trenutno su bolja investicija od umjetnina. Na aukcijama dosežu basnoslovne iznose

<p>Statement torbice trenutno su najbolja investicija, jer vrijednost tog niša tržišta u posljednjih je desetak godina narasla za čak 83%, objavila je američka kompanija Art Market Research. Donedavno tu su čast imale umjetnine, no danas se ipak najviše isplati ulagati u torbice brendova kao što su Hermès, Chanel i Louis Vuitton.</p><p>Istraživanje je pokazalo da je na aukcijama tijekom prošle godine prodano oko 3500 torbica, u vrijednosti od oko 250 milijuna kuna.</p><p>Najskuplja od skupih je Hermès Himalayan Birkin, koja je već duže vrijeme najcjenjenija torbica na svijetu. Najvišu cijenu postigao je upravo taj model, u varijanti s dijamantima i bijelim zlatom te je prodana za oko 3 milijuna kuna.</p><p>No, to nije jedina Birkinica koja ima top cijenu, jer čak deset najskupljih torbi nosi to ime, a razlikuju se po materijalu, vrsti kože i detaljima.</p><p>Posljednjih desetak godina njezina je vrijednost narasla za čak 93%, dok je Kelly torbica, iste modne kuće, danas skuplja za čak 129%. I Chanel je u prestižnom društvu, cijena njezinog klasičnog flap modela narasla je za čak 132 %.</p><p>Što je torbu teže kupiti, bilo radi toga što se više ne proizvodi ili je dio neke limitirane edicije, to je skuplja i traženija na tržištu prestižnih kreacija.</p><p>Kako je proizvodnja Hermèsovih torbi vrlo ograničena, s godinama dugim listama čekanja, kolekcionari su često spremni platiti dva do tri puta veću cijenu čim kreacija dođe na aukciju.</p><p>Naravno, velik je i broj ljudi koji čuvaju svoje kolekcije skupih torbica te ih ne žele prodati. Njihove kolekcije vrijede milijune, a često su to slavne dame.</p><p>Čak je i u vrijeme karantene aukcijska kuća Christie's rasprodala sve dizajnerske torbice u vrijednosti od oko 12 milijuna kuna. Naravno, među njima se našla i jedna Himalayan Birkin od krokodilske kože koja je otišla za oko 1.200.000 kuna, objavio je <a href="https://www.forbes.com/sites/lelalondon/2020/07/01/designer-handbags-are-now-a-better-investment-than-art/amp/">Forbes</a>.</p>