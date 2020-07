Haute Couture u brojkama: 6000 sati za jednu haljinu, po cijeni do oko 7 milijuna kuna

Najstariji tjedan mode koji se od 1868. godine održava u Parizu, donosi svoje online izdanje od danas do srijede, 8. srpnja, ali po prvi puta bez publike

<p>Dizajner Charles Frederick Worth osnovao je prvu Haute Couture kuću davne 1858. godine u Parizu te ga mnogi povjesničari smatraju "ocem visoke mode".</p><p>- Svijet Visoke mode fantastičan je laboratorij zanatske i dizajnerske inovacije - komentirao je prošle godine Ralph Toledano, predsjednik Fédération de la Haute Couture et de la Mode.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Ova je krovna udruga Visoke mode osnovana 1868. godine, a kako bi modna kuća ušla u ovo ekskluzivno društvo, mora ispuniti niz uvjeta. Među ostalom, moraju godišnje proizvesti barem 50 kreacija te imati krojački atelje u Parizu.</p><p>Službeni članovi Visoke mode su: Adeline André, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Chanel, Christian Dior, Franck Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Julien Fournié, Maison Margiela, Maison Rabih Kayrouz, Maurizio Galante i Stéphane Rolland.</p><p>No, tu je i sedam stranih članova – to su Azzedine Alaïa, Elie Saab, Fendi Couture, Giorgio Armani, Valentino, Versace i Viktor & Rolf.</p><p>Na svijetu je, naravno, malo klijenata Visoke mode, tek ih je oko 4000. Malo tko si može priuštiti haljine čije se cijene kreću od oko 70.000 do gotovo 8 milijuna kuna. Cijenu brend formira ovisno o materijalu i satima koji su uloženi u izradu kreacije.</p><p>Naime, za jednostavnu haljinu Visoke mode potrebno je čak 150 sati izrade, a ako je dizajn ukrašen i kompleksan, to može biti i do 6000 sati.</p><p>Samo jednu kreaciju radi tim od 4 krojačice s iskustvom i poznavanjem tehnika oblikovanja tekstila i materijala.</p><p>Na svijetu postoji samo 2200 krojačica koje su obučene za rad kreacija Visoke mode, a u modnim krugovima zovu ih "male ruke", objavio je <a href="https://www.vogue.co.uk/fashion/article/couture-by-numbers">Vogue</a>.</p>