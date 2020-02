Danas je Čista srijeda: Evo što to zapravo znači post i nemrs

Sa Čistom srijedom ili Pepelnicom počinje Korizma, četrdesetodnevna priprema za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Riječ korizma potječe od latinskog naziva quadragesima što znači četrdesetnica.

Vrijeme korizme u kršćanskom svijetu period je za pomirenje s Bogom i bližnjima, slušanje Božje riječi, molitvu, post i dobra djela.

Odricanje u korizmi

Kada se govori o odricanju za korizmu svećenici će istaknuti da to ne znači da se morate nužno odreći neke hrane koju volite, alkohola ili cigareta. Bitnije je posegnuti u svoju nutrinu, razmisliti i uvidjeti u čemu bi mogli biti bolji ljudi. Mogu li biti bolji/a prema svojim roditeljima, više im pomoći, biti obazriviji prema supružniku i bolji roditelj svojoj djeci? Kako da pomognem prijatelju, bratu ili sestri? Što me najviše muči i kako da to promijenim da postanem bolji čovjek?

Na današnji dan, Pepelnicu, vjernici će biti označeni pepelom, koji se dobiva od maslinovih ili palminih grančica blagoslovljenih na Cvjetnicu prošle godine. Pri tom svećenik izgovara riječi: Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti.

Ta je rečenica znakovita da svatko od nas zaviri u svoju dušu, zaboravi na ego i zemaljske, prolazne vrijednosti te shvati koliko je samo ono dobro bitno.

Što je post, a što nemrs?

Prema današnjoj praksi post je obavezan za katolike u starosti od 18 do 60 godina dva puta godišnje - na Pepelnicu i na Veliki petak, a nemrs za starije od 14. godine. To se ne odnosi na trudnice, dojilje, teške bolesnike i one koji se bave teškim fizičkim radom, objašnjava bitno.net.

Na ova dva dana Crkva propisuje post i nemrs.

Post znači jesti jednom na dan do sitosti.

Nemrs znači ne jesti meso.

Na dane posta i nemrsa to znači pojesti jedan obrok dnevno do sitosti i bez mesa. Ostale petke u godini, katolicima se preporučuje ne jesti meso.

U posebnim okolnostima, na primjer zbog posebne prehrane uslijed bolesti, ljudi se ne moraju držati nemrsa, već mogu svoj post pokazati na drugačiji način. Mogu se odreći nečeg drugog ili učiniti neko dobro djelo. Na primjer, pomoći nekom bližnjem, ili se odreći sokova i gaziranih pića.

Korizma i post su osmišljeni kako bi se ljudi podsjetili koliko je život prolazan, i što sve imaju u životu. Sama Pepelnica ili Čista srijeda simbolično prikazuju pepeo kao simbol pokore i prisjećanje vremena koje je Isus proveo u pustinji.

