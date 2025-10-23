Danas je dan Crocsica: Ovo su najluđi i najskuplji modeli

Nekad su ih nosili samo kuhari, medicinske sestre i ljubitelji udobnosti, a danas ih obožavaju slavne osobe i modni dizajneri. Crocsice su od 'ružnih natikača' postale modni fenomen i to zahvaljujući odvažnim suradnjama s luksuznim brendovima
Povodom Svjetskog dana Crocsica, donosimo popis najskupljih i najneobičnijih modela svih vremena.
1. Balenciaga HardCrocs Sandals, oko 1.110 €. Najskuplje Crocsice ikad proizvedene! Balenciaga je klasične gumene natikače pretvorila u futurističke sandale s masivnim potplatom i metalnim detaljima. Izrađene od lagane EVA pjene, dostupne su u jarkim bojama i luksuznim varijantama. Kombinacija udobnosti i visoke mode podigla ih je na razinu umjetničkog djela.
2. Balenciaga Crocs Boots, oko 835 €.
Čizme koje ne prolaze nezapaženo. Ovaj model spaja ikoničan Crocs oblik i luksuznu Balenciaginu estetiku. Unatoč visokoj cijeni, poznati ih nose kao modni statement, dokaz da udobnost i visoka moda mogu ići ruku pod ruku.
3. Balenciaga Chunky Rubber Ankle Boots, oko 710 €.
Balenciaga i Crocs ponovno su udružili snage u stvaranju masivnih gležnjača od gume s prepoznatljivim zaobljenim vrhom. Ove “chunky” čizme izgledaju kao da su stigle iz budućnosti, kombiniraju Crocsov potplat i Balenciagin industrijski dizajn. Crne, minimalističke i potpuno vodootporne, savršene su za one koji žele spoj luksuza i praktičnosti.
4. Balenciaga “Toes-y” Crocs, oko 700 €.
Najnoviji hit Balenciagine suradnje s Crocsom. Ove Crocsice s prstima izazvale su lavinu reakcija, od zgražanja do oduševljenja. Napravljene su od gume, s detaljno oblikovanim prstima koji stvaraju dojam „mutirane“ ljudske noge. Potpuno ludo, ali tipično za Balenciagu.
5. Post Malone x Crocs Barbed Wire Clogs, oko 800 €.
Suradnja popularnog pjevača Post Malonea i Crocsa stvorila je jedne od najtraženijih natikača na svijetu. Crne Crocsice s motivom bodljikave žice i personaliziranim Jibbitz privjescima rasprodale su se u nekoliko minuta. Idealne za one koji vole urbani, buntovni stil.
6. Balenciaga Platform Crocs, oko 790 €.
Model koji je 2017. šokirao svijet na Pariškom tjednu mode. S deset centimetara visokim potplatom i Balenciaga logotipom, ove Crocsice su postale simbol trenda „ružnog je lijepo“.
7. Balenciaga Stiletto Clogs, oko 580 €.
Clogsice na štiklu, da, i to postoji! Balenciaga je tradicionalne klompe spojila s elegantnom stiletto petom, stvarajući neočekivan spoj udobnosti i glamura. Ovaj model izazvao je brojne rasprave, ali i osvojio modne piste.
8. Balenciaga Pool Crocs Slide Sandals, oko 525 €.
Crocsice za bazen, ali u Balenciaga izdanju. Napravljene od visokokvalitetne gume, s elegantnim logom i minimalističkim dizajnom, savršene su za one koji žele luksuz i u opuštenim trenucima.
9. MCM x Crocs Belt Bag Clogs, oko 370 €.
Njemački luksuzni brend MCM poznat po torbama upario je svoje prepoznatljive motive s Crocsicama. Rezultat su natikače s mini torbicom oko gležnja i personaliziranim Jibbitz ukrasima, praktično i pomalo ekstravagantno.
10. Simone Rocha x Crocs, oko 320 €.
Ove Crocsice u suradnji s britanskom dizajnericom Simone Rocha spajaju klasični Crocs oblik s luksuznim, romantičnim detaljima. Najpoznatije su po ukrasnim perlicama i biserima, koje pretvaraju jednostavne natikače u modni statement. Idealne za one koji žele da udobnost bude i elegantna i očaravajuća.
11. Karol G x Crocs Mega Crush Clogs, oko 315 €.
Suradnja s latino zvijezdom Karol G donijela je žarko crvene Crocsice s platformom od šest centimetara. Kolekcionarski primjerak koji se rasprodao u rekordnom roku.
12. KFC x Crocs Classic Clogs, oko 280 €.
Da, dobro ste pročitali, Crocsice koje mirišu na prženu piletinu! Ograničena suradnja s KFC-om donijela je model s printom prženih krilaca i Jibbitzima u obliku pilećih bataka. Prodane su u nekoliko minuta.
13. SZA x Crocs Classic Clogs, oko 235 €.
Suradnja s glazbenicom SZA donijela je drvene uzorke, šarene detalje i personalizirane ukrase. Dizajnirane za one koji žele izraziti individualnost i boemski duh.
14. Justin Bieber x Crocs Classic Clogs, oko 190 €.
Pjevač je 2021. lansirao ljubičasti model s vlastitim brendom Drew House. Rezultat? Rasprodano u manje od sat vremena.
15. Crocs x MSCHF Big Yellow Boots.
Suradnja s njujorškim kolektivom MSCHF donijela je žute “SpongeBob” čizme koje izgledaju kao crtić. Viralni hit na TikToku i Instagramu.
16. Crocs x Pringles Classic Clogs.
Da, čak i proizvođač čipsa ima svoj model! Ove Crocsice imaju male džepiće za grickalice, što ih čini savršenim za filmske večeri i festivale.
17. Crocs x Lightning McQueen Clogs.
Jedan od najomiljenijih dječjih (i odraslih) modela. Crocsice s motivom iz Pixarovog crtića Cars postale su viralni nostalgični hit.
18. Crocs x Winnie the Pooh Clog Sandals, oko 75 €
Ove veselo žute Crocsice s motivom Winnieja the Pooh-a spajaju klasičnu udobnost i šarm karaktera. Lagane, s mekanom Croslite™ pjenom i Jibbitz™ detaljima, idealne su za svakodnevne avanture i ljubitelje Disney klasika. Savršene za one koji žele udobnost, ali i malo dječje razigranosti u svom stilu.
19. Crocs x The Simpsons Krusty Classic Clogs, oko 80 €
Ove Crocsice inspirirane su Krusty the Clownom iz The Simpsons. Žive boje, zabavan dizajn i Crocsov poznati Croslite™ materijal čine ih udobnim, ali i apsolutno viralnim modelom. Savršene su za fanove serijala ili sve koji žele šarmantan i razigran dodatak svom stilu.
20. Crocs Classic Mega Crush Sandals, oko 80 €
Za kraj, najnoviji „it“ model koji se prodaje i kod nas. Platforma, upečatljiv dizajn i razne boje čine ih idealnim kompromisom između udobnosti i stila.
