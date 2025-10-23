Obavijesti

ŠARENE PAPUČE ZALUDILE SVIJET

Danas je dan Crocsica: Ovo su najluđi i najskuplji modeli

Nekad su ih nosili samo kuhari, medicinske sestre i ljubitelji udobnosti, a danas ih obožavaju slavne osobe i modni dizajneri. Crocsice su od 'ružnih natikača' postale modni fenomen i to zahvaljujući odvažnim suradnjama s luksuznim brendovima
Danas je dan Crocsica: Ovo su najluđi i najskuplji modeli
Povodom Svjetskog dana Crocsica, donosimo popis najskupljih i najneobičnijih modela svih vremena. | Foto: Instagram/Crocs
