Danas je Dan planeta Zemlje! U Zagrebu su organizirane mnoge aktivnosti za građane

Dan planeta Zemlje, 22. travnja, u Hrvatskoj se obilježava različitim manifestacijama, postavljanjem instalacija, predstavljanjem knjiga, slobodnim ulazom na izložbe, koncertima, u programima sudjeluju učenici, čelnici lokalnih zajednica, građani, muzeji i brojne druge institucije
Na Trgu Stjepana Radića u Velikoj Gorici u srijedu će biti postavljena instalacija "Drvo budućnosti Velike Gorice". Riječ je o tri metra visokoj skulpturi izrađenoj od kartona, koja će poslužiti kao prostor za dječje poruke o održivijem gradu.
U programu će sudjelovati učenici trećih razreda goričkih osnovnih škola koji će na simboličnim „listovima“ ispisivati ideje o očuvanju okoliša i budućnosti grada. Postavljanju instalacije pridružit će se i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.
Projekt je u potpunosti osmišljen i proizveden lokalno, u suradnji s tvrtkom Velprom, a temelji se na principima kružne ekonomije. Instalacija će se nakon događanja u potpunosti reciklirati. U sklopu inicijative, mini verzije „Drva budućnosti“ bit će postavljene i u 15 goričkih vrtića.
Zagrebački Etnografski muzej organizira događanja uz simpozij 3. Bioetički arboretum. Od 16 do 17 sati za izlagače i sudionike simpozija priredit će autorsko vodstvo Željke Petrović Osmak izložbom "Z/zemlja" i izložbom Nikoline Butorac "Gosti u grlu". Od 17 do 18 sati bit će predstavljena knjiga Suzane Marjanić "Zooživoti: antrozoologija i kritika kapitalocena", Instituta za etnologiju i folkloristiku, knjiga "Bioetika, odgoj i obrazovanje" Udruženja studenata filozofije zagrebačkog Filozofskog fakulteta, koju je uredio Jan Defrančeski te knjiga "Egzistencija, nesigurnost i nasilje" istog udruženja koju je uredila Lea Mraz. Od 18 do 18,30 sati održat će se pak predavanje "Žena, život, zemlja - voda, ja živim (Hrabre žene Krušćice)" Maide Bilal, osnivačice udruženja Eko Bistra i dobitnice Goldmanove nagrade za okoliš.
U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu slobodan je ulaz na izložbe Natura po_etica i Ekologije Bauhausa - mreže kontinuiteta, a u 20 sati autorski tim od 19 umjetnika i suradnika različitih medija, predvođen glazbenikom i vizualnim umjetnikom Demirelom Pašalićem, izvest će koncert "Mi nismo kukavice" koji uključuje glazbu, tekst i video, posvećen svim stanovnicima Zemlje.
Muzej građane poziva i na alternativni piknik na travnjaku između Muzeja i zgrade INA-e od 18 sati do zalaska sunca.
Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF, povodom Dana planeta Zemlje, objavila je kratki animirani film "Malo drugačija priča o princezi i žapcu". Riječ je o edukativnoj priči namijenjenoj djeci, roditeljima i svima koji rade s djecom.
"Kroz vizualno privlačnu animaciju, djeca uče kako su voda, rijeke, močvare i prirodna staništa temelj života te koliko su svi procesi u prirodi međusobno povezani. Uče i kako obnovljena priroda pomaže ublažiti posljedice klimatskih promjena, poput poplava i suša, koje sve češće postaju dio naše svakodnevice", kažu u WWF-u.
Obrtnička komora Zagreb u suradnji s Gradom Zagrebom, Udruženjem obrtnika grada Zagreba i Udruženjem obrtnika Sesvete organizira događanje „Majstori održivosti – sačuvaj, ne bacaj!“ te će na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića od 14 do 18 sati i na sesvetskom Trgu Dragutina Domjanića od 11 do 15 sati obrtnici građanima besplatno popravljati različite predmete. Bit će i u Velikoj Gorici, 24. travnja u Svetom Ivanu Zelini te 25. travnja u Zaprešiću.
Cilj projekta je potaknuti odgovornije potrošačke navike i smanjiti količinu otpada. Naime, samo lani u Zagrebu je prikupljeno više od 1200 tona tekstila i preko 5500 tona elektroničkog otpada.
