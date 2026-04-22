Danas je Dan planeta Zemlje! U Zagrebu su organizirane mnoge aktivnosti za građane

Zagrebački Etnografski muzej organizira događanja uz simpozij 3. Bioetički arboretum. Od 16 do 17 sati za izlagače i sudionike simpozija priredit će autorsko vodstvo Željke Petrović Osmak izložbom "Z/zemlja" i izložbom Nikoline Butorac "Gosti u grlu". Od 17 do 18 sati bit će predstavljena knjiga Suzane Marjanić "Zooživoti: antrozoologija i kritika kapitalocena", Instituta za etnologiju i folkloristiku, knjiga "Bioetika, odgoj i obrazovanje" Udruženja studenata filozofije zagrebačkog Filozofskog fakulteta, koju je uredio Jan Defrančeski te knjiga "Egzistencija, nesigurnost i nasilje" istog udruženja koju je uredila Lea Mraz. Od 18 do 18,30 sati održat će se pak predavanje "Žena, život, zemlja - voda, ja živim (Hrabre žene Krušćice)" Maide Bilal, osnivačice udruženja Eko Bistra i dobitnice Goldmanove nagrade za okoliš.