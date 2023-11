Danas je dan samaca: Kinezi zarađuju milijune zbog velikih popusta u online trgovinama

Dan samaca, poznat i kao 'Double 11', pokrenula je ogromna kineska platforma Alibaba 2009. godine, a sve skupa se pretvorilo u višetjednu kupovinu koja ne prestaje. Sada ostvaruje više prodaja od Crnog petka i Cyber ​​ponedjeljka zajedno, te se smatra vodećim pokazateljem koliko su ljudi spremni potrošiti.

Iako je trebao trajati jedan dan, 2020. Alibaba je predstavio koncept mjesečnog događanja. Naime, to im je donijelo zaradu od oko 70 milijardi eura.

Kompanije su s vremenom osmislile privlačne slogane, nalik na Alibabin 'Double 11, Low Price Everyday'. Sada JD.com poručuje ''Truly Chea'p', a i Pinduoduo 'Truly Low Price Every Day'.

- Rat cijena dešava se na svim kineskim platformama, imaju veliku konkurenciju - objavila je grupa Citijevih analitičara predvođenih Aliciom Yap u prošlotjednom istraživačkom izvješću, piše CNN.

Alibaba, koja je vlasnik shopova Taobao i Tmall.com, najavila je da će ponuditi više od 80 milijuna proizvoda 'po najnižim cijenama ove godine' tijekom svog prodajnog razdoblja, koje je počelo 24. listopada.

JD.com nudi 50 popusta popusta na odabranu elektroniku i priliku kupcima da kupe najprodavanije artikle za samo 1 juan (oko 12 centi).

Događaj, koji službeno počinje 11. studenog, predstavlja najveći festival kupnje otkako je zemlja ukinula ograničenja zbog pandemije prošlog prosinca.

Peking se nada da će ponovno otvaranje zemlje potaknuti domaću potrošnju i potaknuti rast, osobito jer njegov izvoz pada, a ulaganja u infrastrukturu donose sve manji povrat.

Kineski potrošači suočavaju se s rastućim izazovima u rasponu od visoke stope nezaposlenosti do sve nižih razina prihoda, te su smanjili potrošnju. Kako bi ih namamili, platforme za e-trgovinu ovog Dana samaca nude najniže cijene.

Iako analitičari predviđaju smanjenu moć kupovine, e-dućani su se pripremili s turbo niskim cijenama te se nadaju ekstremnoj potrošnji ovih dana.