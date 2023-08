Kad je o shoppingu riječ, postoji pet osnovnih tipova ljudi. Kojem profilu vi pripadate?

Kad je riječ o shoppingu, svatko od nas ima svoj jedinstveni pristup. Za neke je to avantura ispunjena uzbuđenjem i veseljem, a drugi pristupaju kupnji s preciznošću i ciljem. Ima i onih koji uživaju samo u razgledavanju, bez namjere da nešto kupe. No ne možemo poreći da je svijet shoppinga prepun raznolikosti, a među njima se ističe pet osnovnih tipova kupaca. Svaki od ovih profila ima svoje karakteristike i način pristupa shoppingu. Bez obzira na to jeste li skloni impulzivnoj kupnji, temeljitoj pripremi ili istraživanju proizvoda, pomoći ćemo vam da bolje razumijete svoj stil kupnje!

1. Impulzivni kupac

Za ovaj tip kupca pretežito žuti natpisi "akcija" i "rasprodaja" znače samo jedno – priliku za jeftinu kupnju. Impulzivni kupci skloni su spontanim odlukama i često se vode trenutnim željama. Kad se nađu pred primamljivom ponudom, teško odolijevaju iskušenju da nešto kupe. Njihov ormar često je pun komada koje su kupili bez razmišljanja, samo zato što su bili povoljni ili izgledali privlačno. Impulzivni kupci su majstori za trošenje i ne propuštaju priliku da se počaste novim predmetom po povoljnoj cijeni.

2. Kupac praktičar

Za praktične kupce shopping je organiziran proces. Oni su uvijek pripremljeni s popisom stavki koje trebaju kupiti i strogo se pridržavaju plana. Ovi kupci znaju što žele i ciljano traže proizvode koji će zadovoljiti njihove potrebe. Oni su racionalni u pristupu te biraju praktična i funkcionalna rješenja. Praktičari često imaju plan za kupnju već unaprijed, istražuju opcije i uspoređuju cijene iz različitih trgovina kako bi bili sigurni da dobivaju najbolju vrijednost za svoj novac.

3. 'Samo gledam' kupac

Ova vrsta kupaca ne ulazi u trgovinu s namjerom da nešto kupi nego jednostavno uživa u procesu šetnje i razgledavanja. Oni su znatiželjni i otvoreni za nova iskustva. Bez obzira na to, često će dotaknuti svaki artikl u trgovini, isprobati nekoliko odjevnih kombinacija i uživati u estetici proizvoda. Za njih je shopping više poput terapije nego stvarne potrebe za nečim, a iako ne planiraju kupiti ništa, ponekad se dogodi da se zaljube u neki predmet i ipak ga kupe.

4. Kupac pregovarač

Bez obzira na to je li nešto na popustu ili ne, kupac pregovarač uvijek će pokušati platiti manje. Ovaj tip kupca smatra da je cijena uvijek previsoka i da mora postojati prostor za smanjenje troškova. Oni su vješti u umijeću pregovaranja i neće se zadovoljiti prvom ponuđenom cijenom. Njihov je cilj uvijek dobiti najbolju moguću ponudu i osjećaju se zadovoljno samo kad uspiju postići nižu cijenu. Pregovarači su često hrabri i samouvjereni kupci, spremni za izazov pregovaranja u svakoj situaciji.

5. Kupac istraživač

Istraživači su temeljiti i informirani kupci. Oni su stručnjaci u svom području interesa i znaju više o proizvodima od prodavača. Istraživači provode vrijeme proučavajući proizvode, uspoređujući performanse, cijene i povratne informacije drugih kupaca. Često su spremni podijeliti svoje znanje s drugim kupcima i rado počinju razgovor kako bi pružili korisne savjete. Istraživači se ne zadovoljavaju samo površnim informacijama nego dublje uranjaju u svijet proizvoda kako bi donijeli informiranu odluku pri kupnji.

Također, stalo im je do kvalitete i moraju znati kakav je osjećaj u njihovim rukama prije nego što to kupe. Njihov put do kupnje mogao bi početi online, ali će vjerojatno završiti u trgovini.

