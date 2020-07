Danas je dan za čokoladu! Znate li prepoznati koja je kvalitetna?

Ljubitelji čokolade osjetit će i sitne razlike u varijacijama na temu, ali to ih neće spriječiti da jedu sve. Od onih tamnih do mliječnih, punjenih ili bijelih čokolada. Pa i ako je loše kvalitete - to je ipak čokolada!

<p>Danas je Međunarodni dan čokolade. No osim 7. srpnja, ona se slavi i 28. srpnja kao Nacionalni dan mliječne čokolade u Americi, pa ponovno Međunarodni dan čokolade 13. rujna i Međunarodni dan gorko-slatke čokolade s bademima 7. studenog. </p><h2>Čokolada je gotovo pa povrće</h2><p>Svi vi koji je obožavate možete se tako tješiti svaki put kad pretjerate. Čokolada se pravi od kakaova ploda, odnosno njegova sjemena koji raste na drvetu kakaovca. </p><h2>Bijela čokolada tehnički nije čokolada?</h2><p>Ne sadrži kakaov prah, ali sadrži kakaov maslac. Ima pravo zvati se čokolada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 10 zanimljivosti o čokoladi</strong></p><h2>Postoje četiri vrste čokolade: </h2><p><strong>1. Tamna čokolada</strong> - bila je prva vrsta čokolade poznata od 1900. g. pr. Krista. Konzumirali su je kao napitak. Od 1828. tamna se čokolada prvi put pojavljuje u krutom obliku. </p><p><strong>2. Mliječna čokolada</strong> - napravljena prvi put 1876. godine. Zasluge idu tvornici Nestle iako je izumitelj Švicarac Daniel Peter.</p><p><strong>3. Bijela čokolada</strong> - na tržište dolazi 1936. Proizvođač je također Nestle.</p><p><strong>4. Ruby čokolada</strong> - čak 81 godinu kasnije, 2017. dobivamo novu vrstu čokolade. Proizveo ju je Barry Callebaut. Riječ je o čokoladi ružičaste boje bez umjetnih aroma, boja i aditiva kojoj se prirodna boja zadržava posebnim procesom tzv. ruby kakaovca. Barry Callebaut je inače jedan od vodećih prerađivača kakaovca i proizvođač čokolade. Tvrtka je nastala spajanjem belgijske tvornice čokolade Callebaut i francuske kompanije Cacao Barry. Sjedište im je u Švicarskoj. </p><p><br/> Prije nešto više od deset godina stručnjaci za kakaovac primijetili su da dijelovi određene vrste kakaovih zrna mogu proizvesti čokoladu posebnog okusa i boje. Ruby čokolada ne sadrži bobice voća, njihove arome ni boju, ali ima okus sličan bobicama. U tvrtci ističu da okus kakaovca najviše ovisi o samom terenu na kojemu rastu te o klimatskim uvjetima. </p><h2>Dug život, kratka berba</h2><p>Drvo kakaovca može živjeti i do 200 godina, no plodove daje samo 25 godina.</p><h2>Što utječe na kvalitetu? </h2><p>Na kvalitetu čokolade najviše utječu kvaliteta i proces obrade zrna kakaovca. </p><h2>Dobar okus...</h2><p>Nakon što ste pojeli čokoladu, okus se treba osjećati još nekoliko minuta. Taj okus treba biti čist i bez taloga. Neke čokolade ostavljaju okus i do 45 minuta.</p><h2>Kako znati koliko čega ima u čokoladi?</h2><p>Sastojci na deklaraciji napisani su prema količini, od većeg prema manjem. Na crnoj čokoladi prvi je kakao (kakaova masa), a na mliječnoj šećer. </p><h2>Što trebate osjetiti u ustima?</h2><p>Čokolada u ustima treba ostavljati gladak, kremast okus koji se nježno rastvara u kremastu tekućinu. Ne bi se smjela lijepiti ili biti zrnasta.</p><h2>Pucanje čokolade</h2><p>Mnogi stručnjaci za čokoladu ističu da je najbolja ona koja puca kada je prelomite. No ukoliko je držite na sobnoj temperaturi to često neće biti moguće, a to ovisi i o njenom sastavu. Ohladite li je u hladnjaku, lakše ćete dobiti taj zvuk. </p>