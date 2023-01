Danas možete biti svoj vlastiti koreograf, budite maštoviti

Međunarodni dan koreografa posvećuje pozornost onim ljudima koji pomažu ostatku svijeta da uživa u plesu, da ga dijeli i da se njime zabavlja.

Od jazza do stepa, od plesnih osnova do swinga, od folka do modernog, ples je važan dio ljudskog života i kulture već nekoliko tisućljeća. A način na koji nastaju plesovi dolazi od nekih vrlo posebnih i talentiranih ljudi: koreografa.

Kako se ples razvijao stoljećima i diljem svijeta, koreografi su stvarali, planirali i često poučavali druge plesovima. Danas svjedočimo fascinantnim koreografijama koje su sastavni dio kazališta, filma, televizije i raznoraznih događaja uživo.

