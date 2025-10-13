Danas skinite grudnjak i pustite grudi 'na slobodu' - za zdravlje

Svake godine 13. listopada obilježava se Svjetski dan bez grudnjaka, datum koji na prvi pogled zvuči neobično, ali nosi izuzetno važnu poruku – brini o zdravlju svojih dojki.

Sve žene koje svakodnevno nose grudnjak znaju da je oslobođenje od njega prvo što većina žena učini kad stigne kući. Iako mnoge žene bez grudnjaka ne mogu, oni nisu uvijek ugodni za nošenje. Danas prošetajte bez grudnjaka i provjerite zdravlje svojih grudi te potaknite žene oko sebe da učine isto.

Redoviti pregled dojki može spriječiti razvoj raka dojke, pa se naručite na ultrazvuk i proučite kako redovito napraviti samopregled kod kuće da biste sačuvale zdravlje.