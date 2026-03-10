Dnevni horoskop za utorak 10. ožujka: Vaga ima aktivan ritam, Ribe postavite se odlučno...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro su vam aspektirana putovanja i poslovna suradnja sa strancima. Mogli biste dobiti vijest od prijatelja iz inozemstva, koji vas uskoro planiraju posjetiti. Odnos s djecom bit će prožet skladom. Bit ćete ponosni na njih, osobito na njihov očit napredak. Ljubavni i bračni odnosi bit će prožeti duhom zajedništva.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pripazite se nepotrebnih troškova. Ne kupujte ništa prije nego provjerite imate li dovoljno za osnovne potrepštine. Ako ste u vezi, vaši će planovi biti usmjereni na praktična pitanja. Posvetit ćete se aktivnostima vezanima uz nasljedstvo, obiteljsku imovinu, rješavanje stambenog pitanja ili renoviranja doma.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Otežano ćete komunicirati s bližnjima i biti nepovjerljivi prema prijateljima i kolegama. Zamjerit ćete nekome nešto, ili se i sami naći u situaciji da se opravdavate za učinjeno. Nakon dugotrajnih peripetija, mogli biste dobiti nasljedstvo ili riješiti stambeno pitanje. Odnos tinejdžera i roditelja ovoga znaka mogao bi se pogoršati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osigurajte si dovoljno prostora i vremena za sebe i osobne potrebe. Objasnite ukućanima bez ustručavanja da ste umorni i da vam je odmor potreban. Provedite dio dana izvan kuće, na kavi s prijateljima. Neki će riješiti ključna pitanja poput kupoprodaje nekretnina, stjecanja stanarskog prava ili dobivanje zajma.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete rješavati povremene krizne situacije ili razmirice s nekim. Krasi vas mnogo samopouzdanja, pa ćete lakše privlačiti pozornost suprotnoga spola. Vaši će kreativni potencijali doći do punog izražaja, stoga iskoristite svaku priliku da zadovoljite, odnosno unaprijedite svoje sklonosti i talente.

Foto: Pexels

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguće su promjene u domu i obitelji vezane za preuređenja ili selidbe. Moglo bi nedostajati kvalitetne obiteljske komunikacije - možda će dogovori zapinjati ili biti neprihvatljivi za nekoga. Potreba za ravnotežom potaknut će vas da uložite dodatni napor, kako bi se narušeni obiteljski odnosi stabilizirali.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Aktivan dnevni ritam i raznovrsni sadržaji obilježit će vam dan. Imat ćete mnogo poziva za izlazak, druženje, ali i nove poslove. Zanimljivosti vam se mogu zbiti na putovanju ili ljudima koji žive u drugom gradu. U ljubavnim odnosima bit ćete tolerantniji i manje kritizirati partnera. Shvatit ćete da ste u nečemu bili nepravedni.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuju vas ugodna druženja. Drugi će vas dočekivati sa simpatijama, uključujući i osobu do čijeg vam je dobrog mišljenja stalo. Bit ćete spretni i okretni ne samo na riječima nego i u praktičnim poslovima. Zaljubljeni se neće odvajati od partnera, a tijekom večeri nešto ćete zajedno proslaviti, možda nečiji rođendan ili dobru poslovnu vijest.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poziv za izlazak udvoje usmjerit će vaš ljubavni život u željenom smjeru. Iznenadit će vas brzi tijek zbivanja. Neće vam preostati drugo nego se prepustiti zaljubljenosti i zanesenosti. Obiteljski sklad bit će neupitan, ali možda ne u mjeri u kojoj ćete to priželjkivati. Očekivat ćete od ukućana više negoli će biti spremni pružiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Iako će ljubavnih prilika biti, razmišljat ćete o osobi iz prošlosti. Teško vam pada činjenica da vas u ovom trenutku mnogo toga dijeli. Uz malo više strpljenja, sve će se ubrzo riješiti na vaše zadovoljstvo U poslu će vas odlično služiti intuicija i lukavost kojima ćete izbjeći zamke. No teže ćete se prilagođavati tuđim prohtjevima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imate li kakvu ideju ili se dvoumite oko neke poslovne prilike, sada je vrijeme za odluke. Otvorite se za nova iskustva, hrabro učinite ono o čemu sanjate. Ne zatvarajte se u kuću i ne samujte. Izlazite što više s partnerom ili sami, a koraci koji se tiču ljubavi poduzeti ovih dana imat će pozitivan ishod.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Postavite se odlučno u poslu. Ne trudite se držati kontrolu nad svime - više ćete postići strpljenjem i timskim radom. Nepotrebno ćete se sukobljavati s kolegama i nekim znancima, a jedino ćete uz partnera biti nešto smireniji i zadovoljniji. Pripazite na osjetljivu probavu, osobito ako ste jučer pretjerali s jelom.