Danas su žene te koje će varati zbog seksa, muškarci iz ljubavi

Uloge su se zamijenile, tvrdi slavna seksologinja Tracey Cox, koja je osim toga navela i 10 razloga u kojima prevareni mogu naći utjehu jer sam preljub zapravo uopće nije imao veze s njima, već sa samim počiniteljem

<p>Iako i dalje postoji nejednakost u zastupljenosti žena u politici, rukovodećim pozicijama te u visini plaća između njih i muškaraca, čini se kako su se na jednom polju poprilično približili - onom ljubavnih prevara.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Naime, sve više istraživanja sugerira kako žene varaju barem u jednakoj mjeri kao i muškarci, ako ne i više, ovisno o kojoj se dobnoj skupini gleda, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8545377/Tracey-Cox-reveals-men-affairs-love-WOMEN-sex.html">Daily Mail</a>. No, to nije sve, naime razlozi iz kojih žene i muškarci ulaze u preljub su se zamijenili te više ne vrijedi ona stara kako 'žene varaju zbog ljubavi, a muškarci zbog seksa'.</p><p>Nekoć su muškarci bili ti koji su bili oportunisti te nisu miješali seks i fizičke radnje s ljubavlju, već prvenstveno da bi zadovoljili svoje potrebe. Velik broj njih koji su varali otkrili su kako su sretni sa svojim brakovima, vole svoje žene i nemaju nikakvu namjeru okončati primarni odnos. Žene u brakovima su pak mislile suprotno - u prevare su se obično upuštale kad bi se zaljubile i pritom su češće željele okončati brak i biti s novim partnerom. </p><p>Psihologinja Shirley Glass kaže kako su kod žena preljubi bili uvjetovani time što nisu osjećale da su njihove potrebe u braku ili dugoj vezi ispunjene, pa su se okrenule nekom drugom kako bi to postigle.</p><h2>Što se sada događa?</h2><p>Dr. Tammy Nelson, autorica 'Kad ste vi onaj koji vara', kaže kako su pripadnici jačeg spola ti koji danas varaju zbog nedostatka intimnosti, društva i osjećaja umjesto zbog samog seksa. Naime, ako im nedostaje seksa, današnji muškarci se lako okreću sveprisutnoj pornografiji, stoga to neće biti motiv prevara, već nedostatak pažnje i priznanja od strane partnerice.</p><p>Moderne supruge danas najčešće nisu kod kuće gdje spremaju ručak, već rade jednako dugo - ako ne i duže od muškaraca, jednako slijede karijere i žele ostvariti svoje ambicije. Zbog toga su i sve manje emocionalne dostupne.</p><p>- U životu moje supruge ja sam na dnu liste prioriteta, dok se s ljubavnicom osjećam kao da sam najvažnija osoba na svijetu - priznao je jedan 35-godišnji muškarac koji se upustio u aferu s kolegicom koja traje već godinu i pol.</p><p>- S mužem sam prvenstveno dobra prijateljica i nemam nikakve namjere ostaviti ga zbog muškarca s kojim spavam. U krevetu je moj ljubavnik fantastičan, izvan njega živa dosada te mi je dobro ovako kako je - rekla je pak žena koja vara svog supruga.</p><p>Dr. Nelson kaže kako ovo ruši mitove da je muška seksualnost jača od ženske te govori u prilog tome da naše ponašanje, želje i očekivanja proizlaze iz načina na koji živimo, koji se promijenio, a ne iz toga kojeg smo spola.</p><h2>10 razloga zašto preljub partnera nema veze s vašim odnosom</h2><p>Nije lako biti prevarena strana, ne samo zbog slomljenog srca i osjećaja izdaje, već i zbog čestog pitanja vlastite krivnje u svemu. No, Tracey Cox kaže kako postoje razlozi zbog kojih vi niste krivi za partnerovu nevjeru, a to su:</p>