'Umjesto na svadbu, potrošio je naših 50 tisuća kuna na igrice!'

Buduća se mladenka na Redditu požalila na svog zaručnika koji je potrošio svu njihovu ušteđevinu namijenjenu za vjenčanje i medeni mjesec za računalo na kojem će igrati igrice i sad se od njih ne odvaja

<p>'Mislim da je on naprosto zaboravio da ja postojim' - napisala je ogorčena zaručnica na forumu Reddit, gdje se požalila na sumanuto ponašanje svog budućeg supruga koji je njihovu ušteđevinu za svadbu i medeni mjesec potrošio na računalo namijenjeno za igranje igrica.</p><p>Pogledajte video o paru koji je u braku 70 godina:</p><p>Svota nipošto nije mala, oko 53 tisuće kuna, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/my-fianc-spent-6400-wedding-22366880">Mirror</a>. Objasnila je da su ona i zaručnik štedjeli za njihov veliki dan nakon što su se zaručili u prosincu te su do te svote došli nakon šestomjesečnih odricanja.</p><p>No, nedavno je njegov najbolji prijatelj kupio novo računalo za igrice, pa je njen partner došao na istu ideju.</p><p>- Rekla sam mu da može igrati igrice na laptopu koji već ima. No, on nije odustajao i neprestano je zapitkivao. Bio je toliko dosadan da sam mu konačno rekla, dobro, kupi si. Nisam imala pojma da će toliko potrošiti i sad užasno žalim - objasnila je.</p><p>Tjedan dana kasnije računalo se pojavilo, zajedno s novom stolicom za igranje, stolom, tipkovnicom, mišem, slušalicama i mikrofonom, koji su svi bili bežični.</p><p>- Te sam ga večeri pitala koliko to sve košta i oklijevao je s odgovorom. Kad sam saznala da je potrošio čitavu našu ušteđevinu užasno smo se posvađali. Ta ušteda nije bila samo njegov novac već i moj te je bio namijenjen za nas - požalila se.</p><p>No, stvari su postale još gore.</p><p>- Prošlo je otprilike dva tjedna otkako je nabavio računalo i od tada moj zaručnik nije ustao sa svoje nove stolice. Otkad je nabavio računalo, moje lice nije ni vidio. Jedino kad razgovara sa mnom je kad je gladan, pozove me i kaže mi da mu dam nešto za jelo / piće. Zovem ga da gledamo televiziju zajedno, on to odbija, zovem ga da idemo u krevet, kaže da će doći kasnije. Očajna sam, obrazac njegovog ponašanja je katastrofa, igra igrice cijelu noć prije nego što konačno zaspi u 5 ujutro i budi se u dva popodne. Posljednja dva tjedna sam toliko usamljena da se osjećam kao da sam sama. Toliko me ignorira da mislim da je apsolutno zaboravio da uopće postojim u njegovom životu. Iskreno se osjećam kao njegova konobarica jer je od posljednja dva tjedna jedina interakcija koju imamo da on tražio hranu i vodu, a ja mu dajem. On jedva pere zube i kupa se, a kamoli obavlja kućne poslove.<br/> Također, on bi trebao raditi od kuće, no otkako je računalo stiglo, nije ni taknuo svoj posao ni telefon da vidi je li ga netko zvao ili mu poslao neke zadatke. Sad se iskreno bojim da će izgubiti i posao - zaključila je post sa zamolbom čitatelja za savjete.</p><p>Dok joj je većina korisnika rekla da ga ostavi, drugi su pomislili da možda to i sam želi te se tako ponaša kako bi ona otkazala vjenčanje. Nekolicina joj je pak savjetovala da potraži pomoć za njega, jer je očito ovisnik o igricama.</p>