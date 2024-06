Danas u 24sata sve strugalice su dobitne: Osvoji vikend, TV...

Danas, 26. lipnja, u tiskanom izdanju 24sata za sve čitatelje pripremili smo strugalicu. Svaka je dobitna, tako da je možete potražiti uz svaki primjerak novina. Glavna nagrada je boravak u kući Runolist u Gorskom kotaru, i to za vikend od 16. do 18. kolovoza. Sretni dobitnik boravit će u jednoj od tri kuće u kompleksu - u kući Ana, a vikend-uživancija rezervirana je za četvero. Osim toga, možete osvojiti popust od 15% u Studencu na kupnju veću od 15 eura. Popust u Studencu NE odnosi se na artikle koji su već na akciji, tiskovine, cigarete, e-bonove, plin, pelete, početne infant formule, ambalažu, proizvode obuhvaćene odlukom o izravnim mjerama kontrole cijena, plaćanje računa i artikle iz programa vjernosti.

Svaka strugalica je dobitna, a na njoj ćete pronaći informacije vezane za prijavu i preuzimanje nagrade. Na svakoj strugalici je objašnjenje i rok do kad se može iskoristiti nagrada, a strugalice OBAVEZNO sačuvajte kao dokaz o dobitku.

Foto: 24sata

Od ostalih nagrada tu su televizor LED TV TCL ANDROID 32'', mobitel BLACKVIEW BV4900, tablet MEANIT C81-3G, smartphone Vonino jax mini, torba, poštanski sandučić, pregača i rokovnik s logom 24sata, etui i maramica za naočale Crikvenica rivijera, 2 glačala Tefal, stupni ventilator Blitz, digitalna pretplata 24sata Oranž na godinu dana, pretplata na tiskano izdanje 24sata na 14 ili 7 dana, Supersudoku, poklon paket pašteta Gavrilović, darovna kartica od 20 € za Borboletu, poklon paket Arabeska, kozmetički paket (indiba) u Medical Beauty centru Marija, kino ulaznica za film "Bajkeri", preventivni pregled u Croatia poliklinici u vrijednosti od 105 €, dva bicikla POLAR JR 14 Police, tri bicikla POLAR WIZARD 2.0, književni časopis Bestbook, knjiga-katalog djela s izložbe "Od boemstva do vječnosti", 40% popusta na Frames dioptrijske, clip on ili progresivne naočale te sunčane naočale i sunčane naočale s dioptrijom, 30% popusta na proizvode Eurovita na ljekarna.net, kuhinjski robot Rosmarino, roštilj na drveni ugljen, štapni mikser Bosch, Smartphone POCO, aparat za kavu Nespresso, Vegeta poklon paket, novčanik za kovanice EUROFIX, Dormeo Aloe Vera pokrivač, kapsule Encian & Esencia, jastuk Lunasana i usisavač Electrolux. Dijelimo i do 40% popusta na webshopu Neutrino Mobile.