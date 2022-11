Današnji klinci revitaliziraju trend Y2K s početka milenija

Niz brendova inspirira se stilovima koji su obilježili ulazak u nov milenij, sa svojim mikro majicama, malim vestama, plišanim trenirkama i trapericama niskog struka. Blumarine je jedan od onih koji su predložili upravo takve krojeve te dali stilovima 'vjetar u leđa'. Trend je podržao i veliki brend Miu Miu, jer Miuccia Prada zna kako treba vraćati stilove, kad su dovoljno stari da ih se novi klinci ne sjećaju. Upravo je to sada situacija - tinejdžeri i oni koji imaju oko 20 godina nose modu koja je bila hit kad su se rodili.

U vrijeme ubrzavanja načina života, kad više nemamo vremena ni okrenuti se, a da ne poželimo novi gadget ili mobitel, moda nam konstantno nudi neke mikro trendove koji zadovoljavaju velike apetite.

Ova je godina stoga bila u snažnom okviru Y2K trenda, a vidimo i povratak tih zvijezda - Paris Hilton ima show u kojemu je kuhala, a Britney Spears objavljuje knjigu. Njih dvije samo su dio slavnih dama koje su vladale medijima na početku stoljeća.

Društvene mreže prate ili bolje reći - predvode trendove, pa su među top hashtagovima popularni Y2kAesthetic i Y2kFashion - na TikToku imaju čak oko 500 milijuna pregleda. Trend podržava i snažan povratak retro kreacija, odnosno popularnost second hand dućana koji su postali obavezno mjesto za ljubitelje vintage mode.

No, ne samo to, već su second hand dućani pritom postali mjesto u kojemu se kriju stilski dragulji, originali s kraja prošloga stoljeća i početka ovog.

Sjetimo se i Carrie Bradshaw, čiji je lik vrlo popularan kroz rekreiranje novih epizoda, no stilski, inspiriramo se stilom iz originalne serije koja je krenula 1998. godine. Upravo je kostimografkinja serije, Patricia Field, pokrenula trend eklektičnog stiliziranja i 'natrpavanja', gotovo teatralnog, koji je danas posvuda prisutan. I danas to zovemo - identiteti.

Naime, kreativnost je pokretačka snaga raznih načina stiliziranja, pa je OK nakrcati se detaljima. U svijetu mode danas egzistira niz kreativnih likova, svatko se uređuje na svoj način, a pritom je važno da je tu i nešto s početka milenija.

Naravno, tu su drugi stilovi iz prošlog stoljeća, no Y2K je trenutno 'must have'. Bella Hadid je jedna od ikona tog stila, i općenito novog doba - nosi retro stvari, zna gdje su bitni vintage dućani, ima neku osobnu modnu formulu, mijenja stilove s nevjerojatnom lakoćom i nosi hlače niskog struka. Ona je definitivno ikona novog doba i ujedno Y2K cura.

Modna kuća Versace nedavno je na pistu poslala predivnu J Lo u haljini koju je ova nosila i prije 20 godina, što je dodatno začinilo svu tu scenu. Ne samo da se stilovi vraćaju, već ih nosimo pomiješane na vlastiti način.

Na neki način, ti stari trendovi djeluju nekako romantično, poput skupljanja samo lijepih sjećanja. Iako svako doba ima neke probleme, svako malo neka kriza, ova odjeća s kraja milenija i ulaska u novi djeluje tako - zabavno.

Kao da je napravljena za neki party koji ne staje, kao da je tulum od jutra do mraka. Možda i radi toga što svijetu treba nešto što će podići atmosferu, danas imamo povratak tih zabavnih stilova od prije dvadesetak godina, a novi klinci im se vesele i slažu ih na vlastiti, kreativan način, pod utjecajem globalizacije i činjenice da je svijet postao - jedno veliko selo.

