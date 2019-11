Dao je otkaz i prodao dom pa obitelj odveo u avanturu života

Trgovac dionicama Andre Baldeo (45) iz Cape Towna u Južnoj Africi duboko se zamislio nad svojim životom nakon što mu je prijatelj obolio od terminalnog tumora na mozgu. Shvatio je da je život previše kratak i treba ga živjeti maksimalno.

Iako je dobro zarađivao i ništa im nije nedostajalo, nije to bio život kakav je zapravo, duboko u duši, želio za sebe i obitelj. Supruga Becky (44) je uvijek bila uz njega pa tako i sada.

Sve su rasprodali i kupili jednosmjernu kartu za 18-mjesečno putovanje života. On je dao otkaz, prodali su kuću vrijednu 350.000 funti (oko 3 milijuna kuna), uzeli svoje dvoje djece Rica (12) i Tianu- Mae (10) i krenuli na put po svijetu.

Do sada su prevalili više od 82.000 kilometara, obišli 13 zemalja, 58 gradova te spavali u hotelima, motelima, kućicama usred džungle... Postalo im je normalno imati malo stvari, kupati se u hladnoj vodi, putovati klimavim autobusima satima i satima. Osjećali su se kao da su u nekom dokumentarcu u kojemu su oni glavni likovi.

Božić su proveli u Tokiju, šetali su Andama i vulkanima, istraživali Amazonsku prašumu... Početkom godine su proveli pet tjedana u Kolumbiji gdje su volontirali u lokalnoj udruzi koja pomaže djeci.

Do 2007. godine Andre je živio u Londonu, a tada se preselio u Južnu Afriku odakle potječe njegova obitelj. Zarađivao je više od 300.000 kuna godišnje. Kaže da je do prijateljeve strašne dijagnoze bio uvjeren kako živi dobro i sretno. Tada je uvidio da je to preveliki stres koji nije vrijedan tog novca. Osjećao se kao da niti on, ni njegova obitelj ne žive u potpunosti.

Smatrao je da je vrijeme upoznati djecu s ostatkom svijeta koji je puno raznolikiji od susjedstva u kojemu su provodili dane i škole koja ih je učila sjedilačkom načinu života.

Danas djecu uče u pokretu svemu što bi naučila u školi, ali i puno više od toga. Spašavali su kornjače zajedno, radili na farmama, učili mališane koje su putem sretali kako igrati nogomet, čistili prirodu od smeća, brinuli su o napuštenim životinjama... Nakon godinu i pol vratili su se u Cape Town, iznajmili smještaj i sad razmišljaju što dalje. Novca imaju jer su na avanturu potrošili 65.000 kuna (oko 560.000 kuna).

- Shvatili smo da moramo maksimalno iskoristiti naš život. Dugo radno vrijeme, stalno gledanje u monitor, proučavanje grafikona i praćenje vijesti može biti vrlo usamljeno pa čak i depresivno. Sve to nas je gušilo, trebala nam je promjena, nešto drugo. Željeli smo pokazati svojoj djeci da postoji nešto više od života izvan predgrađa - rekao je.

- Bila je to potpuna promjena života i nevjerojatno nadahnuće, ali i nešto čega me je najviše bilo strah, dok nismo napravili prvi korak i krenuli bez osvrtanja - dodao je, a prenosi Daily Mail.

