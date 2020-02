Daria Desombre: Fincherov 'Sedam' preselio se u Moskvu

Nad starim središtem Moskve nadvila se strašna prijetnja. Pojavljuju se sve brojnija trupla. Okrutno mučene, svirepo smaknute, sve žrtve prošle su kroz torturu koja nalikuje srednjovjekovnim metodama izvlačenja priznanja ili pak smaknuća. Zašto baš one i koji je bio njihov grijeh zna samo njihov mučitelj - serijski ubojica koji svoju jezivu slagalicu polako privodi kraju. Tko je sljedeća žrtva, gdje i kad će misteriozni ubojica ponovno udariti ne zna nitko, no mlada pravna pripravnica u policiji Maša Karavaj, koja je od djetinjstva i ubojstva oca odvjetnika opsjednuta serijskim ubojicama, možda je ipak upozorila na neobičan trag. Potpuno nezainteresiran za njezine sulude teorije, njezin šef - iskusni policijski detektiv provincijskog podrijetla, shvatio je da se, unatoč različitostima, savršeno nadopunjuju te da jedino oni mogu odgonetnuti tajnu ubojstava i spriječiti nove žrtve. Svaka od njih označena je brojem, no što on znači i zašto je određeni broj na tijelu baš određene žrtve? Po tome roman podsjeća na film “Sedam”, kriminalistički triler Davida Finchera iz 1995. godine, u kojem dvojica detektiva istražuju seriju ritualnih ubojstava inspiriranih sa sedam smrtnih grijeha. Vjerski fanatizam, neobični rituali - svaki trag ih vodi sve dublje u labirint grijeha iz kojega možda ni za njih više nema povratka. U odlično napisanom romanu Darije Desombre doznajemo i puno o suvremenim ruskim slikarima, vrijednostima umjetnina, pravoslavlju i njegovim vjerskim obredima. Autorica kroz klasičnu detektivsku priču provlači i ljubavnu vezu, no ne upada u klasični šablon kriminalsitičkih romana te vješto, iz stranice u stranicu, povećava napetost. Ljudi bliski glavnoj junakinji ubijeni su na razne načine, a motiv ubojice doznajemo tek na kraju romana. Daria Desombre je rođena u Sankt Peterburgu, u kojemu je pohađala Umjetničku školu Ermitage, a potom završila poslijediplomski studij engleskoga i španjolskoga. Od 2000. godine živi u Parizu, da bi se potom u potpunosti posvetila pisanju scenarija za vodeće filmske kuće u Rusiji i Ukrajini. Najpoznatija je po seriji trilera u stilu Dana Browna o mladoj pravnici Maši Karavaj koji obaraju sve rekorde prodaje u Rusiji.

Tema: Bestbook