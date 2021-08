Uživam u pogledu koji taj sport pruža. Zamislite da se nalazite iznad kanjona Paklenice i uživate u tom pogledu. Da bi to imali prilike vidjeti ljudi u posljednje vrijeme za to koriste dronove, a ja to vidim i osjetim uživo kada hodam iznad kanjona po traci, govori nam Darko Matešić (30) geolog iz Zagreba, rodom iz Slunja gdje proteklih dana u Rastokama iznad kanjona rijeke Korane trenira highline, hoda po elastičnoj poliesterskoj traci dugoj 135 metara na visini od 15 metara i na njoj izvodi trikove.