Uvijek spuštajte dasku od WC školjke! Evo zašto je to poželjno

Mnogi ljudi pridržavaju se savjeta o tome da poklopac daske na wc školjki redovito treba spuštati nakon što su se susreli s pravilima Feng Shuija o tome kako stvari u domu mogu utjecati na kvalitetu života.

Naime, jedno od njih kaže da će ljudi u domaćinstvu u kojem ne postoji ta navika stalno imati problema s 'curenjem' novca kroz prste i stalno se boriti s besparicom. No, čak i ako niste pobornik Feng Shuija, postoji vrlo ozbiljan razlog zbog kojeg bi naviku spuštanja daske na wc školjki svakako trebalo usvojiti.

Naime, kad potegnete vodu radi ispiranja školjke, kroz cijevi će prema dnu školjke poteći jaki mlaz koji udara u stijenke školjke i odbija se od njih, pa se tako kapljice raspršuju po prostoriji. Te mikroskopski sitne kapljice vode poznate su kao aerosol, ili aerosolni oblak. S obzirom na to što sve dolazi u dodir s tom vodom, naravno da je ona sve samo ne čista i da na taj način kontaminirate okoliš u kupaonici.

Zbog toga je zatvaranje poklopca WC školjke kad obavite nuždu pametna navika i dobar način da spriječite širenje patogena u prostoru. Naime, osim urina i izmeta, aerosol može sadržavati mikroorganizme koji uzrokuju zarazne bolesti, uključujući norovirus, koji se prenose zrakom. Da stvar bude gora, na podu, WC dasci, umivaoniku i drugim površinama ovi patogeni mogu preživjeti i po nekoliko mjeseci.

Da bi provjerili koliko daleko kapljice vode mogu 'putovati' prilikom ispiranja WC-a, stručnjaci klinike Dental Health iz Colorada u Americi provela je eksperiment i podijelila snimku na YouTubeu. Za potrebe eksperimenta, istraživači su u WC ulili ultraljubičastu tekućinu, što im je omogućilo da promatraju putovanje kapljica nakon ispiranja WC-a.

Eksperiment je pokazao da su se velike kapljice vode raspršile oko 70 centimetara od WC-a, dok su mikroskopske kapljice aerosola putovale čak tri puta dalje. To znači da se mogu naći i na vašoj četkici za zube. Oblak aerosola zadržao se u zraku u kupaonici više od sat vremena.

Evan Floyd, profesor u Centru za zdravstvene znanosti Sveučilišta u Oklahomi, otkrio je da zatvaranje poklopca može smanjiti ukupnu količinu patogena u zraku, ali je još uvijek moguće da mala količina aerosola 'pobjegne' kroz otvor između poklopca i WC školjke. Ipak, spuštanjem daske barem ćete umanjiti njihovo širenje.

Dodatno, širenje patogena spriječit ćete i redovitim čišćenjem WC-a. Stručnjaci preporučuju da se to radi barem jednom na tjedan, a po potrebi i češće, i to dezinficijensom koji uništava mikrobe. To se ne odnosi samo na unutrašnjost i vanjski dio školjke - jednom tjedno treba očistiti cijeli wc ili kupaonicu (ako je wc u sklopu kupaonice), dakle i pod, umivaonik i druga područja u blizini WC-a, piše Dom in Vrt.