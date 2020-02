Dat će 300.000 kn za operaciju svoje kujice: 'Zbog nje sam živ'

Kujica Lola ima 12 godina, i dalje je zaigrana i vesela, ali zapravo boluje od mitralne valvule, bolesti koja napada jednog u deset pasa, a u SAD-u od nje boluju milijuni pasa.

Tu bolest karakterizira brži protok krvi, a kada mitralna valvula prestane raditi, krv brže ulazi u pluća zbog čega se psi mogu ugušiti.

Loli je veterinar dao najviše godinu dana života, no njen vlasnik Jason Garret nije htio odustati od nje. Pronašao je dr. Masamija Uechija, veterinara koji je htio 'popraviti' srce malene Lole, piše Unilad.

Ucehi sada podučava na veterinarskom fakultetu u Floridi te tako operacija postaje dostupnija, a i jeftinija, no ona svejedno košta 45.000 dolara što nije malo.

How much would you pay 💰 to save your best friend’s life? This man’s paying $45,000 for his dog Lola’s revolutionary new heart ❤️ surgery. The procedure could save millions of dogs. @abc7newsbayarea pic.twitter.com/bgpi9NuORP