On nije imao puno vremena za planiranje i rekao je da se sve dogodilo vrlo brzo. U roku od 5 dana je do\u0161ao na ideju Neowisea, prona\u0161ao je mjesto u Old Forgeu o kojem mu je pri\u010dao dobar prijatelj Tim Leach (fotograf koji je snimio\u00a0fotografije pro\u0161nje) i organizirao pro\u0161nju. Ona se dogodila 18. srpnja u Old Forgeu, New York, i vjerojatno je\u00a0najromanti\u010dnija pro\u0161nja ikad.

- Svaka je fotografija snimljena u ekspoziciji od 7-10 sekundi, a\u00a0Erica i ja smo se samo smje\u0161kali. Gledaju\u0107i jedno u drugo, znao sam \u0161to \u0107u u\u010diniti, ali sam ujedno i pro\u017eivljavao sve na\u0161e zajedni\u010dke trenutke, \u017eivot koji\u00a0smo stvorili zajedno i nikad se u \u017eivotu nisam osje\u0107ao tako sretno - opisuje John taj dragocjeni trenutak pro\u0161nje.

Kada joj je napokon postavio ono sudbonosno pitanje, oboje su morali do\u0107i k sebi jo\u0161 nekoliko sekundi. Erica se potpuno \u0161okirala, nije imala pojma \u0161to \u0107e se dogoditi. Bila je u potpunoj nevjerici, kao i njen zaru\u010dnik. A on tvrdi kako jo\u0161 uvijek ne mo\u017ee vjerovati kako se sve tako savr\u0161eno spojilo,\u00a0doslovno je sve bilo kao iz snova.

Fotografije sretnog trenutka brzo su se ra\u0161irile internetom, ostavljaju\u0107i ljude o\u010daranima. A podijelio ih je \u010dak i astronaut Garrett Reisman, koji je \u010destitao paru na zarukama, pi\u0161e Bored Panda.