Dejan Patrčević: 'Zaplivajte ove zime uz stručnu podršku'

Problem tijekom Adventa je što svi jedemo više, a manje se krećemo. Najbolja prevencija debljanja tijekom Adventa je više kretanja i vježbanja.

Kratak dan i hladnoća nisu prepreka za trening. Ako nisi jedan od onih koji nabave zimsku opremu za trening i čeonu lampu te onda bi ti se mogla svidjeti ideja da zimu provedeš plivajući.

Da, zimski dio godine je dobro vrijeme za korištenja zatvorenog bazena jer ga u ovo vrijeme koristi manje ljudi nego u proljeće i na jesen i topla dvorana je idealna za malo bijega od hladnoće, pogotovo ako to napraviš u pauzi za ručak ili vikendima kada je većina bazena prilagođena rekreativnom plivanju.

Foto: Adriatic Coaching

Ovo je popis zatvorenih bazena u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji koje preporučam. Večina korisnika je ocijenila Iver, Jelkovec i Veliku Goricu kao najbolje objekte po omjeru dostupnosti usluge, čistoće i cijene. Cijene po ulazu se kreću od 4,00 € do najpovoljnijeg bazena u Velikoj Gorici po cijeni - 2,60 €.

Bazeni Utrina (25 i 50m)

Bazen Svetice (25 i 50m)

Bazen Mladost (25 i 50m)

Bazen Jelkovec (25m)

Bazen Iver (33m)

Bazen Velika Gorica (25m)

Dio well-being kulture za svakoga

Pozitivno je što dio resursa gradovi danas ulažu za održavanje dobrih uvjeta u dvorani i bazenu koji omogućavaju idealne uvjete i za vrijeme najveće hladnoće. Dio je to strategije podizanja Well-Being kulture koja bi trebala biti dostupna svim građanima.

Plivanje

Plivanje se odlično nadopunjuje uz trčanje, teretanu, jogu ili neki drugi oblik aktivnosti. Plivanje može uključivati korištenje otpornih rukavica (pedlsa), vodenih bučica (plovaka), peraja za noge koje pomažu u mobilizaciji kukova i otpornih traka od tkanine za povećanje mišićne snage.

Foto: Adriatic Coaching

Plivanje bi osim odličnom kardio vježbom mogli smatrati i dobrim oblikom hidroterapije. Hidroterapija je oblik blage fizikalne terapije ili vježbe koja se izvodi u vodi. Hidroterapija može biti nevjerojatno korisna za one koji žive s boli jer je to aktivnost bez utjecaja gravitacije i koja koristi vodu za otpor i potporu. Hidroterapija može pomoći u opuštanju mišića i zglobova, poboljšati pokretljivost i ublažiti napetost.

Dodatni benefiti vode

Voda ima moć umiriti, izliječiti i pomladiti! Dobrobiti vode za liječenje ozljeda, jačanje i oporavak dokazane su u kliničkim studijama i medicinskim istraživanjima. Zapravo, sam pogled i zvuk vode mogu potaknuti bujicu neurokemikalija koje potiču dobrobit, povećavaju protok krvi u mozgu i srcu i potiču opuštanje.

Kombinacija zagrijavanja tijela usred kretanja u vodi, tople vode (oko 25 C) i tople dvorane nije samo ugodna i umirujuća, ona također opušta mišićno tkivo i širi krvne žile, što omogućuje povećan protok krvi i bržu regeneraciju.

Foto: Adriatic Coaching

Uzgon tople vode eliminira učinke gravitacije, omogućujući mnogo veću raznolikost vježbi i pokreta, što možda nije moguće na kopnu. Ovo je posebno korisno za one s artritisom, bolovima u zglobovima ili onima koji ne mogu izdržati vježbe s velikim udarcima, poput skakanja.

Znam da je naplivaču teško započeti sa plivanjem i zato nudim uslugu koja obuhvaća program treninga i individualni rad na bazenu gdje te mogu podučiti ispravnoj tehnici plivanja i pomoći ti da zavoliš plivanje.