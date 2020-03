'Dejt' preko FaceTimea: On je meni naručio večeru i ja njemu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 TIPOVA FRAJERA KOJI ZAVODE NA NETU: OD DIREKTORA DO BILDERA

Očito je da stvari s korona virusom trenutno nisu idealne, ali to nije zaustavilo ljude da traže ljubav.

Mnogi se zbog toga virtualno druže preko FaceTimea, a neki iskorištavaju FaceTime za 'dejtanje'.

Evo nekih primjera s Twittera:

- Imala sam prvi virtualni spoj ovaj tjedan. On je meni naručio hranu preko dostave, a ja sam njemu. Ja nisam znala što je on meni naručio, niti je on znao što sam ja njemu. Oboje smo otvorili FaceTime i skupa otvorili dostavu. Tako ćemo odma znati jesmo li jedno za drugo - napisala je na Twitteru Nina.

- Imala sam FaceTime spoj ovu večer. On mi je prebacio 15 funti (123 kune) da odem do obližnje trgovine i uzmem vino za ovu priliku.

- Upravo ću imati večeru preko FaceTimea. On mi neće kupiti večeru, a ja ga neću poljubiti za laku noć.

Neki čak ne mogu smisliti niti izliku kako bi otkazali spoj.

- I dogodilo se. Muškarac me je pitao da imamo spoj preko FaceTimea. Najgori dio je što mu ne mogu reći da sam zauzeta.

- Pitao sam curu za spoj preko FaceTimea, a ona mi je rekla da idemo prebrzo. Što će biti kad pitam curu da idemo na večeru kada ovo završi.

- Imam FaceTime spoj sa nekim s Tindera. Ova budućnost je sada smiješna.

- Prošlu noć sam imala prvi spoj preko FaceTimea. Obukla sam majicu i bila bez šminke, jer ako ti se ne svidim za vrijeme karantene, onda me ne zaslužuješ ni kad budemo slobodni. Unatoč tome, ipak me želi opet vidjeti.

