S ulaskom u novu godinu većina ljudi se prihvaća novog režima prehrane, vježbanja, plana financijskih ušteda ili pak promjena u osobnom životu, no ovo je i pravo vrijeme da isprobamo nešto drugačije u spavaćoj sobi, smatra slavna seks guruica Tracey Cox.

Ona kaže kako je protekla godina djelovala poprilično poražavajuće na intiman život većine ljudi, pa smo zanemarili svoju seksualnost i njen utjecaj na raspoloženje. Stoga savjetuje da se prihvatite zanimljivog popisa 10 seks izazova za koje jamče da će vam donijeti lavinu strasti i razbiti ustaljene rutine, prenosi Daily Mail.

Ovih 10 seksualnih izazova potiču vas da isprobate nove metode i iskustva kako biste resetirali i osvježili tijelo i um. Dovršite barem dva nova izazova tjedno i završite s posljednjim - zabranom seksa, savjetuje Cox.

1. Stavite povez oboje

Zašto to učiniti: Iako seks na svjetlu ima očite koristi (za početak je lakše pronaći njezin klitoris), seks u potpunom mraku također ima prednosti. Uklanjanjem osjeta vida povećavate sve ostale - osobito dodir. To je razlog zašto većina ljudi zatvara oči kad se ljubi ili seksa: da se u potpunosti usredotoče na osjet.

Kako to učiniti: Upotrijebite šal ili povez za oči ili možda oboje kako biste bili sigurni da ne možete malo zaviriti. Neka soba bude što tamnija, a zatim si povežite oči prije nego što se skinete. (Skidanje poveza s očiju dio je zabave.) Čak i ako seks imate na potpuno isti način kao i uvijek, potpuno je drugačije iskustvo kad se potpuno oslanjate na druga osjetila.

Zašto to djeluje: Svjesniji smo međusobnog disanja, uzdaha i svih ostalih zvukova seksa koji se obično mogu izgubiti kad vidimo. Još jedan bonus: postoji element iznenađenja. Jednom kad vaš ljubavnik prekine kontakt, ne možete vidjeti kamo idu dalje ... sve dok ne osjetite ruku koja vas miluje po unutrašnjosti bedara, ne čujete nešto prljavo kako vam šapće na uho i osjetite jezik na mjestu na kojem ste najmanje očekivali.

2. Svaki put - drugačiji orgazam

Zašto to učiniti: Na što više različitih načina možemo doživjeti orgazam, to je lakše orgazam postići i više ćete ih imati.

Kako to učiniti: Svaki put kad se seksate, doživite orgazam na drugačiji način. Može zamijeniti penetracijski orgazam za oralni seks. Sljedeći put to ćete provesti rukom; vrijeme nakon toga, koristeći igračku. Radite isto i izmjenjujete orgazme između orgazama vibratorima, oralnih seksualnih orgazama, stimulacije rukama ili masturbirajući ispred svog partnera.

Zašto to djeluje: Svi imamo provjereni način za koji znamo da je najpouzdaniji način da postignemo vrhunac. Ovaj nas izazov prisiljava da se otvorimo novim metodama.

3. Otkrijte si seks ispovijesti

Zašto to učiniti: Što više par razgovara o seksu, to je seks bolji. Ni jedan seksualni problem nije nerješiv ako imate dobru komunikaciju. To vam stvara naviku razgovarati o seksu bez pritiska i smišljati nove stvari koje biste probali.

Kako to učiniti: Postavite mjerač vremena na mobitelu na pet minuta. Svatko od vas dolazi na red, a drugi mora ostati potpuno tih dok drugi govori (iako možete bilježiti!). Kada dođete na red, nabrojite pet stvari koje volite i koje vam partner radi seksualno i zašto. Slijedi pet novih stvari koje biste željeli isprobati i zašto. Ne žurite opisujući svaki scenarij: ovo je igra zafrkavanja koliko i vježba osmišljena kako bi se utvrdilo što svatko od vas radi 'kako treba'. Možete to učiniti spontano ili prije toga pripremite neke odgovore - što god najbolje odgovara vašim osobnostima.

Zašto to funkcionira: Sjedenje i ozbiljno čavrljanje o tome što funkcionira, a što ne u vašem seksualnom životu zastrašujuće je za mnoge ljude. To ga pretvara u igru ​​i čini ga zabavnim - uz to govorite samo o pozitivnim stvarima, tako da nitko ne ostane uvrijeđen. Svaki popis pet novih stvari koje biste željeli isprobati znači da ćete vjerojatno završiti s najmanje šest ili sedam, a oboje se slažete da to stvarno želite učiniti. Raznolikost je sve!

4. Učini nešto seksualno svaki dan u mjesecu

Zašto to činite: Izbacuje vas iz čekanja na savršene seksualne uvjete prije nego što započnete seks. Mnogo je parova krivo za to: istodobno čekate da oboje želite seks, što se mora poklopiti s vremenom kada imate privatnost i vrijeme da to zapravo učinite. Čekanje da se vaši seksualni planeti čarobno poravnaju, razlog je zašto mnogi parovi nemaju naviku redovitog spolnog odnosa.

Kako to učiniti: Imajte na umu da izazov kaže 'nešto seksualno', a ne 'seks'. Razmišljajte senzualnije, a ne seksualno. Dubok, dug poljubac u jezik. Kupka zajedno. Masaža dok gledate televiziju. Partner vam pruža oralni seks, ne morate im uzvraćati, pa ga preokrenite. Pročitajte zajedno erotsku knjigu. Gledajte pornografiju. Pronađite neke nove seksualne poze koje biste isprobali. Samo se potrudite napraviti jednu seksi, erotsku stvar, koliko god ona mala bila, svaki dan tijekom mjesec dana.

Zašto to djeluje: Izbacuje vas iz koncepta da seks mora imati početak, sredinu i kraj. I - podjednako važno - da seks znači odnos.

5. Isprobajte orgazam 'bez ruku'

Zašto to činim: Seks nije namijenjen ozbiljnosti, ali svi ga shvaćamo previše ozbiljno. Ovo je razigran, zabavan način da oboje razmišljate izvan okvira kad je u pitanju stimulacija.

Kako to učiniti: Vežite partnerove ruke zajedno (ili iza njihovih leđa ili ispred), a zatim zatražite da vas zavede. Nemaju druge nego koristiti usta da ližu, grizu, grickaju, prljavo razgovaraju. Ili inventivno istražujte zanimljive mogućnosti koristeći dijelove sebe koje obično ne bi sanjali uklopiti u ljubavnu igru. (Tko je znao da lakat može činiti čuda?) Dodajte ulje za masažu i cijelim tijelom masirajte svoje partnere. Ograničeni ste maštom, a ako stvarno želite stvari učiniti zanimljivima, oboje svežite ruke na leđima.

Zašto to djeluje: Maženje, dodir, korištenje seksualnih igračaka umjesto prstiju, povećanje količine oralnog seksa koji obično imate - sve to omogućuje raznolikiji seks i pojačani užitak.

6. Oralni seks naopačke

Zašto to činiti: Čak i male prilagodbe starih favorita djeluju na oživljavanje ustajalog seksualnog života.

Kako to učiniti: Ležite postrance preko kreveta i spustite tijelo na pod, gotovo kao da držite stoj na rukama. Glava i dlanovi počivaju na podu, noge i trup na krevetu. Vaš partner kleči na krevetu, između vaših nogu.

Zašto djeluje: Budući da ste okrenuti naopako, pritisak u venama lica i vrata stvara prilično zapanjujuće senzacije. Orgazam dok ste u ovom položaju je nevjerojatan! Zvuči pomalo zastrašujuće? Umjesto toga okrenite pozu 69 na bok.

Oboje ležite na bokovima, glave do pete, okrenuti licem jedan prema drugom. Zatim svatko od vas koristi unutarnju stranu bedra kao jastuk za glavu vašeg partnera. To je jednostavna varijacija norme, ali puno ugodnija za oboje.

7. Višestruki orgazam

Zašto to činiti: Većina ljudi misli da višestruki orgazam znači da netko ima jedan orgazam za drugim, a razdvajaju ga samo sekunde. To je moguće - ali teško je postići za većinu ljudi. Bolje je da ciljate na složeni pojedinačni orgazam: svaki je zaseban i odvojen, ali u istoj seriji postoji više od jednog.

Kako to učiniti: Najbolji način da doživite više od jednog orgazma u sesiji je promjena vrste stimulacije. Izmjenjujte oralni seks s odnosom s drugom simulacijom (prsti) ili seksualnim igračkama; gledajte malo erotike kako biste pokrenuli dalje. Izbjegavajte dodirivanje malih, osjetljivih područja neposredno nakon prvog orgazma. Živčani završeci previše su na rubu, pa umjesto toga zumirajte veća žarišta poput grudi, donjih obraza, unutarnjih bedara i leđa, dok se ne smire.

Zašto to djeluje: Ovo pomaže u prestanku navike prelaska na isprobane i korištene metoda kada ste oboje spremni za orgazam.

8. Svladajte tehniku 'mačke'

Zašto to učiniti: Nije novo, ali rijetki parovi to svladavaju. Puno je razloga zašto biste trebali pokušati. Zamijenite tradicionalni seks za ​​usklađivanja orgazma i udvostručit ćete ženi šanse za klimaks i usporiti ga otprilike jednakom brzinom. Potrebna je kontrola i vježbanje, vježbanje, vježbanje.

Kako to učiniti: Na vrhu ste, ali ne jurite prema orgazmu, već produljujete osjećaj. Zdjelice su vam blizu, pa se korijen njegovog penisa trlja o njezin klitoris i ostaje tamo dok se zajedno krećete. Zamislite kretanje stolice za ljuljanje s jednakim tempom: ona vodi u hodu prema gore, gurajući se gore i naprijed prisiljavajući njegovu zdjelicu unatrag. Prisiljava je zdjelicom unatrag i dolje. To je pritisak i pretlak, a ne potiskivanje u stilu pumpanja.

Zašto to djeluje: Ne samo da povećava njezinu šansu za orgazam tijekom prodora, ako je seks bolan (suh je ili joj je vrat maternice osjetljiv), to seks čini puno ugodnijim.

9. Pokušajte nove tehnike

Zašto to činiti: Tko želi biti ljubavnik s jednim trikom? Protresite umornu rutinu predigre iskušavajući tri nove tehnike.

Kako to učiniti: Ručni poslovi za njega - koristite lubrikant za sve. Svirajte klavir: tapkajte gore-dolje po njoj, kao da svirate klavir da biste probudili njegove živčane završetke. Isprobajte metodu ruka nad rukom: Olabavite šaku i pridržite ga za podnožje, klizeći rukom prema korijenu penisa i iznad glave. Druga ruka slijedi izbliza, tako da je to kontinuirano kretanje. Pokušajte preokrenuti pokret i pomaknuti se prema dolje. Napravite dva prstena oko njegovog penisa palcem i kažiprstom svake ruke, a zatim neprestano istodobno kližite u suprotnim smjerovima.

Tehnike oralnog seksa za nju: Abeceda: Klitoris se lako može pretjerano stimulirati. Preko njega napišite abecedu, mekanim, mokrim jezikom i riješili ste problem. Napravite 'V': Držite dva prsta u obliku slova V oko njezinog klitorisa (dlan okrenut prema njoj), a zatim pustite da se prsti pomaknu ljuljajući. Pritisnite ih prema dolje, srednjim pritiskom, zatim povucite natrag, a zatim pritisnite prema dolje - i ponovite u glatkom, kontinuiranom pokretu, a istovremeno se služite i jezikom.

Zašto djeluje: Jednom kad znamo da tehnika djeluje na orgazam našeg partnera, to postaje pravi put. Dosadno, predvidljivo i neimpresivno. Čak i ako se na samom kraju prebacite na stari klasik, barem započnite s nečim novim.

Zabrana seksa na mjesec dana

Zašto to činiti: Dokazano je, izbjegavanjem seksa na neko vrijeme on osjeća manji pritisak 'izvedbe', ona završava s većom kvotom orgazma. Također, prisiljava parove da se otrgnu od svoje uobičajene seksualne rutine i smisle nove ideje i načine kako pružiti jedni drugima zadovoljstvo.

Kako to učiniti: Dopušteno vam je raditi bilo što drugo što želite - poljubac, oralni seks, uživanje u stimulaciji rukama, uzajamnom samozadovoljavanju, seksualnim igračkama, analnoj igri ili analnom seksu. Jedino što je zabranjeno su vaginalni odnosi.

Zašto to funkcionira: Predigra nije nešto što radite prije 'glavnog događaja' odnosa. Seks bi trebao biti putovanje bez krajnjeg odredišta. Proširena predigra dobro djeluje i na muškarce: njihovi se orgazmi također pojačavaju što je dulje potrebno da ih dostignu.