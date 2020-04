Deset stvari koje imate u kući, a mogu osnažiti vaše nokte

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ocat je dobar za kožu i kosu: Iskoristite nekoliko top savjeta

Prema istraživanjima, ljudski nokti su snažni poput konjskih kopita, no i dalje se suočavamo s pucanjima. To je poprilično čest problem i može ga uzrokovati suhoća, previše vlage i pretjerana upotreba acetona. Srećom, postoji puno jednostavnih i prirodnih sredstava koji vam mogu pomoći da vaši nokti budu zdravi i lijepi, bez odlaska u salon.

1. Krastavac

Ako su vam nokti lomljivi, problem možete riješiti nanošenjem krastavaca. On nije samo bogat vitaminima A, E, B1, B2, B3 i C, nego sadrži kalcij i željezo. Jednostavno natopite nokte u ekstraktu soka od svježeg krastavca na pet minuta.

2. Masti za prehladu koje sadrže mentol, kamfor i eukaliptus

Krema Vicks VapoRub i slične masti poznate su u liječenju kašlja i prehlade, ali odlične su i za borbu protiv gljivica na noktima. Studija objavljena u časopisu Journal of the American Board of Family Medicine tvrdi da mast može riješiti problem lomljivih noktiju i gljivica. Možete je primijeniti na zahvaćeno područje jednom dnevno.

3. Ulje čajevca

Poznato po svojim antibakterijskim svojstvima, ulje čajevca pomaže u očuvanju zdravih noktiju. Ovo eterično ulje možete koristiti ako imate problema s gljivicama na noktima. Nanesite ga uz pomoć pamučne maramice.

Foto: Dreamstime

4. Limunov sok i soda bikarbona

Kako bi izbijelili nokte kod kuće, odličan izbor je nanijeti limunov sok na nokte uz pomoć pamučne krpice i pustiti da stoji oko desetak minuta. Za dublje čišćenje pomiješajte limunov sok sa sodom bikarbonom. Kada dobijete pastu, dobro je nanesite uz pomoć četkice.

5. Čaj od preslice

Dokazano je da preslica bogata antioksidansima i djeluje protuupalno. Konzumiranje čaja od preslice lak je i jednostavan način sprječavanja lomljenja noktiju.

6. Ulje origana

Ovo ulje može biti alternativa ulju čajevca. Sadrži timol za koje je dokazano da ima nevjerojatna antibakterijska svojstva. Ako imate problema s gljivicama na noktima, nježno ih utrljajte pamučnom maramicom prethodno umočenom u ulje origana.

7. Jedite hranu bogatu biotinom

Da bi vaši nokti brže rasli, ključno je konzumirati hranu bogatu biotinom. Prema studiji, biotin je sposoban osnažiti nokte u samo nekoliko tjedana. Neke namirnice koje sadrže ovaj vitamin su orašasti plodovi, cvjetača, kuhana jaja, banane i gljive. Uključite ih u svoju svakodnevnu prehranu.

Foto: Dreamstime

8. Masaža kokosovim uljem

Kokosovo ulje odlično hrani i vlaži nokte i kožicu. Uzmite nekoliko kapi kokosovog ulja i masirajte nokte dok se ne upije.

9. Namočite nokte u jabučni ocat i vodu

Protiv bakterija i infekcija, namočite ih u otopinu napravljenu od vode i jabučnog octa u jednakim omjerima. Držite nokte natopljene oko 30 minuta. Nokte možete natapkati pamučnom krpicom koju ste prethodno umočili u jabučni ocat.

10. Češnjak

Češnjak sadrži antimikrobna svojstva koja mogu lako riješiti gljivice. Usitnite nekoliko režanja češnjaka dok se ne pretvore u teksturu sličnu pasti, a zatim je nanesite na nokte.

Slabi nokti također mogu biti odraz cjelokupnog zdravlja. Ako uzrok slabih noktiju nije kozmetičke prirode, najbolje je da se posavjetujete sa svojim liječnikom, piše BrightSide.

