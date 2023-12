Deset toksičnih tipova prijatelja koje trebate izbaciti iz života

Nijedno prijateljstvo nije savršeno i imat će uspone i padove, ali ako ustanovite da se neki pojedinci stalno neugodno ponašaju prema vama možda imate posla s toksičnim prijateljima.

Ovih 10 'toksičnih' prijatelja morate odmah ukloniti iz svog života

1. Žrtva

Ovaj prijatelj emocionalno iscrpljuje jer je sve okruženo dramom koju stvara. Kad mu pokušate pružiti podršku i pomoći, shvatit ćete da je više zainteresiran za suosjećanje umjesto za sugestije.

2. Sudac

Umjesto da vas podržava u onome što radite, on baca samo osude. Od snishodljivih komentara o vašoj rutini vježbanja ili frizure do pogleda s neodobravanjem, ništa ne ispunjava njegova velika očekivanja.

3. Neodlučan

Neodlučan je oko svega, od onoga što biste trebali učiniti za djevojačku večer do važnijih odluka u svom životu, tražeći od drugih potvrdu i savjet o tome što treba učiniti.

4. Prekidač

Nikada ne možete završiti priču jer će vas on prekinuti, dodati svoje mišljenje i onda nekako usmjeriti razgovor prema sebi. Većinu vremena čini se kao da više traži publiku nego prijatelja.

5. Onaj 'gornji'

Nije važno što ste učinili, on je to već učinio i vjerojatno bolje od vas - barem u svom umu. On će vam pružiti podršku ako je to nešto što ga ne zanima, ali u protivnom će umanjivati vaša postignuća kao manja od svojih.

6. 'Zločesti'

S vremena na vrijeme možete izaći van i zabaviti se, ali on vas uvijek pokušava natjerati da radite neugodne stvari i nepovjerljivi ste prema njemu.

7. Popularni

Površno je popularan jer svi misle da njegov sarkazam i šale mogu biti smiješne, ali ponekad također postane zloban. Pitate se što misli i govori o vama, pogotovo zato što vas kontaktira samo kad mu nešto treba jer je njegov ego veći od njegovog odnosa s vama.

8. Ugađač

Umjesto da vam da iskreno mišljenje i ponudi korisne i konstruktivne savjete i podršku, on će reći sve što želite čuti iz straha da će vas na neki način uzrujati.

9. Zapisničar

Prijateljstvo bi trebalo biti davanje i primanje, ali on te uvijek podsjeća na svaku uslugu koju ti je ikada učinio, kao i svaki put kad nisi mogao odbaciti sve i pobrinuti se za sve što mu treba.

10. Prijatelj kojeg poznaješ oduvijek

Ovo je prijatelj kojeg poznajete još iz djetinjstva, ali on nastavlja živjeti u prošlosti. Vi cijenite uspomene koje imate, ali ste prerasli jedno drugo i nemate više mnogo toga zajedničkog. Postoji trenutak u kojem se morate zapitati je li vaša prastara veza postala toksična i sputava li vas više nego što vas gura naprijed, donosi YourTango.